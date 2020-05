Ο «καυτός» Πολωνός διανύει εξαιρετική αγωνιστική περίοδο και ουδείς ξέρει που θα μπορούσε να φτάσει αν συνεχιζόταν κανονικά το πρωτάθλημα και δεν είχε αυτό το δίμηνο αγωνιστικής απραξίας λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Το απόγευμα της Κυριακής κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, ο «Λέβα» βρήκε δίχτυα με εκτέλεση πέναλτι, έκανε το 1-0, ο Παβάρ ολοκλήρωσε για το τελικό 2-0 της αναμέτρησης και οι Βαυαροί ξέφυγαν ξανά στο +4 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Λεβαντόφσκι για 5η διαδοχική αγωνιστική περίοδο κατάφερε να φτάσει στα 40 τέρματα και πλέον οδεύει πρόσω ολοταχώς για να ξεπεράσει τις επιδόσεις που καταγράφει από τη σεζόν 2015-2016...

40+ goals for the fifth straight season.

Robert Lewandowski cannot be stopped pic.twitter.com/F5BrfDuIH6

— B/R Football (@brfootball) May 17, 2020