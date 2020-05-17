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Κολωνία - Μάιντς: Το γκολ της... αντεπίθεσης (vid)

Κολωνία - Μάιντς: Το γκολ της... αντεπίθεσης (vid)

Κολωνία - Μάιντς: Το γκολ της... αντεπίθεσης (vid)

Ιδανικό ποδαρικό του Αβονίγι, ο οποίος με κοντινό πλασέ έβαλε ξανά τη Μάινς στο «κόλπο». 

 Ιδανικό ποδαρικό του Αβονίγι, ο οποίος με κοντινό πλασέ ολοκληρώνει τον εξαιρετικό συνδυασμό των Ονισίβου, Κουάισον και Μπακού, μείωσε η Μάιντς (2-1) και μπήκε ξανά στο ματς.

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