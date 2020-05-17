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Κολωνία – Μάιντς: Κεφαλιά και 2-0 οι Τράγοι (vid)

Κολωνία – Μάιντς: Κεφαλιά και 2-0 οι Τράγοι (vid)

Κολωνία – Μάιντς: Κεφαλιά και 2-0 οι Τράγοι (vid)

Η κεφαλιά του Κάιντς έκανε το 2-0 για την Κολωνία στο εντός έδρας ματς με τη Μάιντς.

Ο Κάιντς έκανε το σπριντ και με κεφαλιά (54’) στο δεύτερο δοκάρι έδωσε καθαρό προβάδισμα 2-0 στην Κολωνία κόντρα στη Μάιντς.

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