Ντόρτμουντ – Σάλκε: Ο έρημος δρόμος έξω από το γήπεδο και τα τέσσερα πούλμαν (vid)

«Είναι το ποδόσφαιρο, έτσι όπως θα έπρεπε;» αναρωτιέται το DW Sports στο βίντεο που ετοίμασε για το 4-0 της ομάδας του Φαβρ στο ντέρμπι... προπόνηση, αφού κάπως έτσι φαινόταν και ακουγόταν με την απουσία των οπαδών και τις φωνές των παικτών και των προπονητών.

Η εικόνα έξω από το Signal Iduna Park με τους υπεύθυνους ασφαλείας να είναι μόνοι τους δίχως ψυχή τριγύρω προκαλεί μελαγχολία, ενώ, οι ομάδες κατέφθασαν πριν το ματς με δυο πούλμαν η καθεμιά ώστε να τηρηθούν όλες οι αποστάσεις και να μη στριμωχτούν παίκτες και επιτελεία...

Δείτε το βίντεο:

The Bundesliga returned with a bang!

But is this football as it's meant to be? #BVBS04 #Revierderby pic.twitter.com/x63hECoOZQ

— DW Sports (@dw_sports) May 17, 2020