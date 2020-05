Γιούλιαν Μπραντ: Αισθάνεται δημιουργικός... με ή χωρίς κορονοϊό! (pics & vid)

Ο 24χρονος χαφ επρόκειτο να τα βάλει με τον τρομερά φορμαρισμένο – μέχρι τη στιγμή της αναβολής της ποδοσφαιρικής δράσης – Σερντάρ, το απόγευμα του Σαββάτου στο άδειο Signal Iduna Park και αυτή η μάχη εξελίχθηκε σε μια μεγαλειώδη παράσταση από τον ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ.

Η εικόνα του Μπραντ στο ντέρμπι με τη Σάλκε εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο αν σκεφτεί κανείς ότι κόστισε μονάχα 25 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του Λουσιέν Φαβρ το περασμένο καλοκαίρι, όταν άφησε τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και μετακινήθηκε στην Μπορούσια.

Ο Γιούλιαν Μπραντ συμμετείχε και στα τέσσερα γκολ της ομάδας του απέναντι στους «βασιλικούς μπλε»! Και στα τέσσερα!

Στο πρώτο κάνει την τρομερή τακουνιά στον Αζάρ για να γεμίσει έπειτα ο Βέλγος για τον Χάαλαντ. Έπειτα κάνει την ασίστ από αριστερά στον Ράφαελ Γκερέιρο για το 2-0 της Ντόρτμουντ πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 48ο λεπτό ο Μπραντ σημείωσε το δεύτερο «σερβίρισμά» του στο ματς, ξεκινώντας την επίθεση με την γρήγορη εναλλαγή με τον Χάαλαντ πίσω από το χώρο του κέντρου, για να επιτρέψει μετά στον Αζάρ να βρει δίχτυα με δυνατό χαμηλό σουτ στο 48'. Και στο τέταρτο γκολ, ο πολύτιμος χαφ άνοιξε αριστερά προς τον Γκερέιρο για να τον βοηθήσει να πάρει μέτρα στο γήπεδο κι έπειτα ο σκόρερ θα διπλασίαζε τα τέρματά του από ασίστ του Χάαλαντ.

Ο Πέτερ Μπος στις «ασπιρίνες» ήταν εκείνος που τον είχε επιλέξει κυρίως για τη θέση του κεντρικού μέσου, με το επιχείρημα πως «σε τέτοιους ποδοσφαιριστές που μπορούν να κουβαλήσουν τη μπάλα και είναι καλοί χειριστές, πρέπει να τους δίνεις τη δυνατότητα να την κρατούν στα πόδια τους», ωστόσο, αυτό άλλαξε στην Ντόρτμουντ. Ο Λουσιέν Φαβρ τον έβγαλε πιο πλάγια στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως φυσικά φάνηκε και στο ματς με τη Σάλκε, όπου έκανε κινήσεις και ξεκινούσε τις φάσεις για τα γκολ πότε από δεξιά και πότε από αριστερά.

Ναι μεν ξεχωρίζει για το επιθετικό στυλ, την εξαιρετική οπτική στο γήπεδο και την οξυδέρκεια για να στέλνει αμέσως τη μπάλα στους χώρους που πρέπει δίχως να την «ταλαιπωρήσει», ο Μπραντ είναι και ποδοσφαιριστής που μπορεί να μη «γεμίζει» το μάτι, αλλά κερδίζει την πλειοψηφία των «μονομαχιών» στις οποίες συμμετέχει. Στη φετινή Bundesliga πάντοτε καταγράφει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ακολουθώντας πολλές φάσεις με την καλή φυσική του κατάσταση, ενώ, κόντρα στη Σάλκε έφτασε στο 57% επιτυχίας στις «μονομαχίες» (10/18) με τους αντιπάλους του.

Είχε 73% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, είχε 100% επιτυχία στις ντρίμπλες που επιχείρησε δίχως να τον σταματήσει κανείς, έκανε 5 επιτυχημένα μαρκαρίσματα και ανέκτησε 9 φορές τη μπάλα!

Επιπλέον, έκανε 23 σπριντ στο γήπεδο (εξαιρετικός αριθμός με δεδομένη τη δίμηνη αποχή και τον προβληματισμό όλων για την εικόνα που θα παρουσίαζαν οι ποδοσφαιριστές στην επανέναρξη της Bundesliga) και συνολικά έτρεξε 11 χιλιόμετρα.

Στο πρωτάθλημα, έχει σημειώσει ποσοστό 84% στις επιτυχημένες μεταβιβάσεις και προφανώς το είχε αντιληφθεί ο Λουσιέν Φαβρ για να τον δοκιμάσει και ως playmaker ώστε να δει τι μπορεί να πάρει από εκείνον σε πιο κεντρικό ρόλο πέρα από την άνεση που αισθανόταν στα πλάγια ο Μπραντ. «Είχε πλάκα, ήταν ωραίο να βλέπω όλο το γήπεδο και να είμαι εκείνος που έδινα ζωή στο ματς με τη δημιουργία φάσεων» είχε πει ο 24χρονος μετά από το 4-0 επί της Φορτούνα Ντίσελντορφ τον περασμένο Δεκέμβρη.

Πάντως, δεν θεωρεί σε καμία περίπτωση τον εαυτό του ένα καλό «ψευτοεννιάρι», όπως είναι ο όρος στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Θεωρεί πως στη Ντόρτμουντ ακόμα διαμορφώνει το παιχνίδι του και βρίσκει νέα καλούπια στα οποία μπαίνει για να δοκιμάσει τις ικανότητες και τον εαυτό του και δεν δέχεται να μιλήσει για τον εαυτό του ως ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής σε αυτό που έχει μάθει να κάνει.

«Αυτός ο Μπραντ είναι... λίγο καλός, ε;» αναρωτήθηκε στο ματς με τη Σάλκε με διάθεση πικαρίσματος προς τη Σάλκε και τους υπόλοιπους της Bundesliga ο διαχειριστής της επίσημης σελίδας της Ντόρτμουντ στα social media.

Ο Γερμανός μέσος μπορεί να μη σκόραρε, άλλα έκανε τεράστια διαφορά. Και κέρδισε όλα τα credits με τις ενέργειές του και το ρόλο που έπαιξε στο 4-0 του ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ, με δεδομένες τις πολύ διαφορετικές συνθήκες. Τα άδεια γήπεδα, τους πανηγυρισμούς σε απόσταση, τις μάσκες, τη μεταφορά των αναπληρωματικών στην εξέδρα, την ακύρωση του τελετουργικού πριν από την έναρξη και όλα όσα είδαμε στην επανέναρξη του ποδοσφαίρου, με μια μορφή που δεν γνωρίζαμε και θα πρέπει δυστυχώς να συνηθίσουμε λόγω της πανδημίας...

Julian Brandt created more chances and contested more duels than any other player in the #Revierderby:

82 touches

23 sprints

19 duels contested

11km covered

7 final ⅓ entries

7 penalty area entries

5 crosses

3 chances created

2 assists@CJSmith91: "An understated genius."

— Squawka Football (@Squawka) May 16, 2020