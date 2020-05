Λειψία – Φράιμπουργκ: Σκάλα αεροδρομίου για το social distancing! (pic)

Σκάλα από το αεροδρόμιο δανείστηκε η Λειψία, προκειμένου να τηρήσει απόλυτα τους κανόνες ασφαλείας και social distancing, σε ό, τι αφορά όσους κάθισαν στον πάγκο της, στο 1-1 με την Φράιμπουργκ.

Επειδή, προφανώς, στον πάγκο δεν χωρούσαν όλοι, η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν κατέφυγε και στις εξέδρες, ακριβώς πάνω από τον πάγκο. Και εκεί χρησιμοποιήθηκε η σκάλα αεροδρομίου, ώστε όσοι καθίσουν στις εξέδρες, να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο γήπεδο.

«Οι ξεχωριστές καταστάσεις απαιτούν και ξεχωριστά μέτρα. Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε» εξήγησε ο Ούβε Σούχαρντ, εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Λειψίας.

RB Leipzig draft in raised airport gangway to help with social distancing in Bundesliga restart against Freiburghttps://t.co/61OCfJ1XKt pic.twitter.com/iujjONekn1

— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) May 16, 2020