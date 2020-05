Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Τζιοβάνι Ρέινα, λίγο πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ως βασικός στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο νεαρός Αμερικανός εξτρέμ επιλέχθηκε αντί του Τζέιντον Σάντσο στην αρχική ενδεκάδα και ήταν έτοιμος να χριστεί ο νεότερος που το πραγματοποιεί στην ιστορία της Bundesliga. Ωστόσο, ένας μικροτραυματισμός στο ζέσταμα τον έθεσε νοκ-άουτ από το ντέρμπι κόντρα στην Σάλκε, με τον Λουσιέν Φαβρ να χρησιμοποιεί τελικά τον Τοργκάν Αζάρ.

Gio Reyna will be replaced by Thorgan Hazard in the Starting XI as a result of an injury sustained during warm up

Get well soon, Gio pic.twitter.com/V8RoWrO2wx

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 16, 2020