Μπάλακ: Η χρονιά που διεκδίκησε τα πάντα και έχασε τα πάντα! (pic & vids)

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την ποδοσφαιρική αξία του Μίχαελ Μπάλακ.

Ο 43χρονος σήμερα Γερμανός, σαν σήμερα το 2002 έβλεπε να γλιστρά από τα χέρια του το Champions League, στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήταν και η χρονιά όπου έφτασε στην πηγή σε ό,τι διεκδίκησε αλλά δεν ήπιε νερό!

Στο πρωτάθλημα, τρεις αγωνιστικές από το τέλος ήταν στο +5 από τον δεύτερο που ήταν Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τελικά, κατάφερε τελευταία αγωνιστική να δώσει στην ομάδα με τα κίτρινα το τρίτο της πρωτάθλημα. Ηττήθηκε από τη Βέρντερ με 2-1 αλλά και από την Νυρεμβέργη με 1-0.

Στο Champions League, οι «ασπιρίνες είχαν ξέφρενη πορεία στο Champions League. Aφού απέκλεισαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με δύο ισοπαλίες, πήγαν στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί ο Λούτσιο να ισοφάρισε για την ομάδα του, αλλά η γκολάρα του Ζιντάν να του στέρησε το τρόπαιο.

Στον τελικό του Κυπέλλου, η Σάλκε την βρήκε πνευματικά... άδεια. Εξι μέρες μετά την ήττα από την Ρεάλ την... διέλυσε με 4-2 και δεν της επέτρεψε να πανηγυρίσει έστω τον τίτλο.

Το... μαρτύριο του Μπάλακ δεν τελείωσε εκεί. Στον τελικό του Μουντιάλ, η Γερμανία έπαιξε με την Βραζιλία. Εκεί, η «σελεσάο» επικράτησε με 2-0. Ετσι, ο Μπάλακ διεκδίκησε τα πάντα μέχρι το τέλος και δεν μπόρεσε να χαρεί σε καμία περίπτωση!

