Bundesliga: Σε μίνι-καραντίνα οι ομάδες πριν την επανέναρξη (vids)

Μετά από δύο μήνες, το ποδόσφαιρο στη Γερμανία επιστρέφει! Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει πως το θέμα με τον κορονοϊό έχει τελειώσει, γι' αυτό και η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να θέσει όλες τις ομάδες σε μίνι-καραντίνα μέχρι την επανέναρξη.

Οι ποδοσφαιριστές των συλλόγων, θα περάσουν αυτές τις ημέρες κλεισμένοι στα ξενοδοχεία προκειμένου να μην έρθουν σε επαφή με άλλο κόσμο και να προφυλαχθούν από τον ιό. Ομάδες όπως η Μπάγερν , η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Βόλφσμπουργκ, επέλεξαν ξενοδοχεία στις πόλεις τους για να μειώσουν τους χρόνους ταξιδιού σε χώρους προπόνησης και αεροδρόμια για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Η διαμονή των ποδοσφαιριστών της Σάλκε και της Γκλάντμπαχ θα γίνει στα ξενοδοχεία όπου διαθέτουν τα στάδια τους. Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Ουνιόν Βερολίνου έχουν εγκατασταθεί σε πιο απομονωμένα ξενοδοχεία στην ύπαιθρο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως στη Γερμανία σκοπός όλων είναι η επανέναρξη του ποδοσφαίρου, παίρνοντας πάντα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια όλων.

The team arrives at the Infinity hotel in Munich where they will quarantine ahead of the Bundesliga restart [ @itstheicebird]pic.twitter.com/zV5GHSrODt

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 10, 2020