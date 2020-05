Κάι Χάβερτς: Ώρα να ξαναβρεί το πεντάλ με το γκάζι... (pics & vids)

Πριν από την αναβολή των πρωταθλημάτων λόγω του κορονοϊού, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα, έχοντας πάρει φόρα από τα μαγικά που έκανε τη σεζόν 2018-2019, την οποία και ολοκλήρωσε με 17 τέρματα στην Bundesliga. Φυσικά ήταν ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Λίγκας που έφτασε σε τέτοιο επίπεδο σκοραρίσματος...

Σίγουρα θα καταράστηκε τη μοίρα και τη στιγμή που ξέσπασε φέτος η πανδημία στο χρονικό διάστημα που έμοιαζε να μην τον σταματά τίποτα. Μάλιστα, μέχρι και τις αρχές Μαρτίου ήταν ακόμα καλύτερος σε αυτό το κομμάτι που πρόλαβε να διεξαχθεί για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Χάβερτς - 3ος για το Golden Ball του 2019 πίσω από Φέλιξ και Σάντσο - αυτομάτως μπήκε στο ραντάρ πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, κυρίως από την Αγγλία με την οποία πάντοτε θα συνδέονται τέτοια «λαβράκια», ενώ και η Μπάγερν Μονάχου έδειξε να έχει ασχοληθεί με τον ποδοσφαιριστή και να τον έχει παρακολουθήσει. Ο μικρός είδε τον ιο να του πατάει το φρένο και τώρα το πόδι του πρέπει να είναι μονίμως στο πεντάλ που δίνει γκάζι...

Kai Havertz failed to score or assist a goal in his final 13 appearances of 2019 for Bayer Leverkusen...

In 12 appearances in 2020 he has had a direct hand in 12 goals

pic.twitter.com/9HZtNX4ebW

— WhoScored.com (@WhoScored) March 9, 2020