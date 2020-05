Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Παρά το γεγονός πως η προσέλευση στο γήπεδο δεν ξεπερνά τις 3.000 στα παιχνίδια της ομάδας, έγινε γνωστό πως ο σύλλογος της 4ης κατηγορίας της Γερμανίας έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 170.00 εισιτήρια, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον... αόρατο αντίπαλο!

Φυσικά θα πρόκειται για μια ενέργεια της ομάδας που θα έχει σκοπό να βοηθήσει σημαντικά τομείς που έχουν μεγάλη ανάγκη μετά τον κορονοϊό αλλά και να αναπτερώσει το ηθικό του κόσμου προσφέροντας την ελπίδα για μπάλα σε αυτή την εποχή που όλοι έχουν ξεχάσει το ποδόσφαιρο και τη διασκέδαση...

Το ματς είναι προγραμματισμένο γι' απόψε και θα υπάρχει και ζωντανή περιγραφή από τα social media της Λοκομοτίβ Λειψίας! Και θα λυθεί το μυστήριο...

On Friday 8th May at 8:15 p.m. (CEST) you can watch Lok Leipzig v The Invisible Opponent here. It's going to be a very special game of football. It is the final stage of the fundraising campaign "Fill the place up, people!" Which started on March 19th.

— 1. FC Lok Leipzig (@1fclokleipzig) May 7, 2020