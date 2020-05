Κορονοεισιτήριο διαρκείας: Με 19 ευρώ η φάτσα σου στο γήπεδο της Γκλάντμπαχ (pics)

Είναι επίσημο ότι η Μπουντεσλίγκα επιστρέφει στη σέντρα στις 16 Μαΐου και ότι οι εξέδρες θα είναι άδειες εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, ορισμένες ομάδες θα έχουν ηχητικά εφέ και πρόσωπα από χαρτόνι να κάθονται στις θέσεις. Η Γκλάντμπαχ όμως το τερμάτισε, καθώς ενημέρωσε τους οπαδούς της ότι πληρώνοντας 19 ευρώ, θα μπορούν να βλέπουν τη φάτσα τους σε όποια θέση από τις διαθέσιμες επιλέξουν.

Μάλιστα έχουν ήδη τοποθετηθεί 4.500 από αυτά τα περίεργα… κορονοεισιτήρια και υπάρχουν 12.000 ακόμα που έχουν παραγγελθεί. Και το marketing των Πουλαριών φτάνει σε τέτοιο εκπληκτικό επίπεδο, που απευθύνεται ακόμα και σε φίλους τους εκτός Γερμανίας.

The home stands are filling up nicely though! Over 4,500 cut-outs in place and 12,000+ ordered

The website is now live in English too to give our international fans a chance to order their cut-out for €19.00 via bank transfer!

https://t.co/TbCsi5ICk3 #DieFohlen pic.twitter.com/uqoznBnlHP

— Gladbach (@borussia_en) May 6, 2020