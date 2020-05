Μπάγερν Μονάχου: Το νέο αμόρε του Νόιερ είναι 19 ετών και μοιάζει πολύ στη... πρώην γυναίκα του! (pic)

Ξανθιές και γλυκιές. Έτσι αρέσουν οι γυναίκες στον Μάνουελ Νόιερ, όπως επιβεβαιώνει η νέα σύντροφός του. Πριν από τέσσερις μήνες, ο τερματοφύλακας και αρχηγός της Μπάγερν Μονάχου χώρισε με την σύζυγό του από το 2014, Νίνα.

Και, σύμφωνα με το περιοδικό «Bunte», ο 34χρονος γκολκίπερ δεν άργησε να βάλει άλλη γυναίκα στην ζωή και την καρδιά του. Ο λόγος για την κατά 15 χρόνια μικρότερή του, την 19χρονη Ανίκα Μπίσελ, η οποία σπουδάζει και παίζει χάντμπολ στην SG H2Kuties Χέρενμπεργκ (δεύτερη κατηγορία).

Ο Νόιερ είναι πολύ ερωτευμένος και φέρεται να έχει ήδη παρουσιάσει τη νέα του σύντροφο στην μητέρα του Μαρίτα, παρ' ότι το ζευγάρι δεν ζει μαζί (ακόμα). Αυτό που έκανε εντύπωση στην Γερμανία, πάντως, είναι το πόσο μοιάζουν η πρώην κυρία Νόιερ και η επίδοξη διάδοχος της. Τι λέτε και εσείς;

Bayern Munich ace Manuel Neuer, 34, 'dating stunning 19-year-old handball star' who looks like his ex-wife https://t.co/1KaltHa0E4

