Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Η εποχή του μονιποποιημένου πλέον Χάνσι Φλικ στην Μπάγερν Μονάχου θα τον βρει με έναν ιδιαίτερο συνοδοιπόρο. Ο Μίροσλαβ Κλόζε, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με τον οποίο συνυπήρξαν ως προπονητής-παίκτης στην αποστολή των Πάντσερ στο Μουντιάλ του 2014, αποτελεί τον νέο βοηθό του στον πάγκο των Βαυαρών.

Οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις εδώ και ένα διάστημα και πλέον η συμφωνία επισημοποιήθηκε, με τον «Μίρο» να υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα και να προάγεται από προπονητής στην Κ-19.

Φυσικά, όπως είθισται στις επισημοποιήσεις της Μπάγερν στον καιρό του κορονοϊού, Κλόζε, Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε και Χασάν Σαλιχάμιτζιτς φόρεσαν μάσκα και υπό το... δόγμα του social distancing ολοκλήρωσαν τη συμφωνία.

Miroslav #Klose to become a first-team assistant coach to Hansi #Flick - Danny Röhl extends

https://t.co/OOUNbld0ed#MiaSanMia

— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 7, 2020