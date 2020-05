bwin: Κορυφαίες οnline αποδόσεις στην ePremier League. |21+

Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει καταφέρει να κάνει όλο τον πλανήτη να παραμιλάει για την απίστευτη συχνότητα στο σκοράρισμα που έχει, τα ρεκόρ που καταρρίπτει και κυρίως έχει αναγκάσει όλους τους αντιπάλους του να υποκλιθούν.

Ηδη αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του Νορβηγού στράικερ. Το μόνο σίγουρο είναι πως κανείς δεν γνωρίζει το που μπορεί να φτάσει καθώς αποδεικνύει πως δεν υπάρχει ταβάνι γι' αυτόν...

Ωστόσο, μπορεί να ξέρεις τις εντυπωσιακές του επιδόσεις εντός γηπέδων αλλά πόσο καλά θεωρείς πως γνωρίζεις τον Έρλινγκ Χάαλαντ; Ηξερες πως ανήκει σε ραπ συγκρότημα; Το ότι ακούει τον ύμνο του Champions League στη διαπασών στο αμάξι του; Το ότι κοιμάται μαζί με τις μπάλες που έχει πετύχει χατ-τρικ;

Μάλλον όχι. Γι' αυτό και μπορείς μέσω του παρακάτω βίντεο να μάθεις όλα τα περίεργα και κουφά facts για το παιδί-θαύμα της Νορβηγίας...

Does Erling Haaland:

Sleep in bed with his hat-trick balls?

Listen to the Champions League anthem in his car?

Rap in a boy band?

Hold a long jump record?

Wind up PSG with his Snapchat?

It’s time for the truth pic.twitter.com/j4goj1lM0X

— B/R Football (@brfootball) May 6, 2020