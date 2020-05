Τα φιλαράκια... πήγαν Μπορούσια Ντόρτμουντ! (vid)

Για έναν φίλαθλο, η ομάδα του είναι θρησκεία, οικογένεια, φίλοι. Αυτό σκέφτηκε η Μπορούσια Ντόρτμουντ και, ενόψει της επανέναρξης της Bundesliga, έφτιαξε ένα απολαυστικό βίντεο με το πασίγνωστο τραγούδι από «Τα Φιλαράκια» και τους Μάρκο Ρόις, Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, Τζέιντσον Σάντσο, σε ρόλο Τσάντλερ, Ντέιβιντ, Τζόι και πάει λέγοντας...

Το μήνυμα; Ο τίτλος του τραγουδιού, το «I'll be there for you» (θα είμαι εκεί για εσένα) έγινε «we'll be there for you» (θα είμαστε εκεί για εσένα).