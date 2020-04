Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Οπαδοί πουλάνε βραχιόλια της ομάδας για να ενισχύσουν νοσοκομείο παίδων!

Οι φίλοι των «αετών» έφτιαξαν βραχιόλια πάνω στα οποία αναγράφεται: «Άιντραχτ Φρανκφούρτης σημαίνει να δίνεις μάχη και να κερδίζεις».

Αυτά διατίθενται από τον σύνδεσμο Ultras Frankfurt 97 και όλα τα έσοδα από τα βραχιόλια που θα προμηθευτεί ο κόσμος θα προσφερθούν για την οικονομική ενίσχυση του νοσοκομείου παίδων, AKHD, της πόλης...

Μόνο μπράβο αξίζουν σε τέτοιες προσπάθειες!

Ultras Frankfurt 97 have started selling wristbands online with the words: „Eintracht Frankfurt heißt Kämpfen und Siegen“

All money raised from them go to AKHD - a children‘s hospice in Frankfurt.

Football fans working together for good during this hard time #SGE pic.twitter.com/QEokk8Bdvm

— Adam Millington (@AdamGMillington) April 27, 2020