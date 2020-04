Ενα έγγραφο το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν αρκετές οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν οι παίκτες για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού, διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Οι 5 αλλαγές είναι:

1ον) οι ποδοσφαιριστές θα έχουν την επιλογή να ζήσουν στα σπίτια τους ή σε κάποιο ξενοδοχείο. Συνίσταται, η αποχή από το σεξ και τα φιλιά, ενώ δεν θα πρέπει να μοιράζονται πετσέτες, σεντόνια, οδοντόβουρτσες και άλλα αντικείμενα με άλλους στο σπίτι.

Leaked document on the Bundesliga return

Max of 322 people (players, staff, media, medical, etc.) at any game

Temperature checks at entrance

No requirement for group quarantine if positive test

No shaking hands or team photos

No mixed zone or live press conferences

— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) April 23, 2020