Τίμο Βέρνερ: Ο δεινός εκτελεστής της Λειψίας (vids)

Ο 24χρονος επιθετικός της Λειψίας, χάρη στα δικά του τέρματα έχει πάρει την ομάδα του από το χέρι και την οδηγεί σε υψηλές πτήσεις. Δεν είναι τυχαίο, ότι βρίσκεται πίσω από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στη σχετική λίστα με τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα έχοντας 21. Ο Πολωνός έχει έξι περισσότερα.

Τα γκολ του Βέρνερ έχουν δώσει 15 βαθμούς στην ομάδα του, περισσότερους από κάθε άλλον επιθετικό της Bundesliga. Είναι ο παίκτης με τα περισσότερα σουτ στην αντίπαλη εστία, έχοντας 35 και σε 7 από αυτά έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο υψηλόσωμος στράικερ αποτελεί ένα από τα πιο βασικά και χρήσιμα εργαλεία της Λειψίας, για την επιθετική της γραμμή και σίγουρα σε περίπτωση πώλησης, οι διοικούντες θα πρέπει να βρουν έναν αντάξιο αντικαταστάτη.

Την περίπτωση του Τίμο Βέρνερ παρακολουθεί από πέρυσι η Λίβερπουλ, καθώς αποτελεί διακαής πόθος του Γιούργκεν Κλοπ. Ωστόσο, μετά και τα όσα συμβαίνουν, λόγω της πανδημίας, κανείς δεν γνωρίζει το μέλλον του νεαρού στράικερ.

7 - RB Leipzig striker Timo Werner has scored the most goals (7) and attempted the most shots (35) in the German Bundesliga this season following a ball carry in open play. Chased. pic.twitter.com/0qk7kymztZ

— OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2020