Οι Γερμανοί έχουν πατήσει ξανά γήπεδο πραγματοποιώντας προπονήσεις σε απόσταση και με τήρηση ορισμένων μέτρων, σε μια προσπάθεια να ξαναβρουν όλοι ρυθμό για να καταφέρει κάποια στιγμή η Bundesliga να συνεχιστεί.

Τα τελειώματα των παικτών του Χάνσι Φλικ, βέβαια, έδειξαν ότι χρειάζονται... δουλειά!

No hugs and handshakes: Bayern Munich players begin training again under social-distancing rules https://t.co/ObXhOlCkl6 pic.twitter.com/uBilJIAleF

— Reuters (@Reuters) April 6, 2020