Ο Σάντσο θα απορρίψει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αν δεν βγει στο Champions League

Οπως όλα δείχνουν ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα κουνήσει μαντήλι στη Ντόρτμουντ το καλοκαίρι, θέλοντας να επιστρέψει στην Αγγλία.

Φέτος τα νούμερα του ήταν εντυπωσιακά με τους «Βεστφαλούς», έχοντας 17 γκολ και 19 ασίστ.

Σύμφωνα με την «Mirror» ο Σάντσο βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο της Λίβερπουλ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Τσέλσι. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται πως το πρότζεκτ των «κόκκινων διαβόλων» πείθει τον 20χρονο Αγγλο και πόσω μάλλον αν η Γουνάιτεντ δεν καταφέρει φέτος να προκριθεί στο Champions League.

Ωστόσο, η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει τεράστια αβεβαιότητα όχι μόνο όσον αφορά την ολοκλήρωση της σεζόν, αλλά και τα χρήματα που θα διατεθούν οι σύλλογοι για να κινηθούν στο μεταγραφικό παζάρι.

Jadon Sancho 'to snub Man Utd' if they don't qualify for Champions Leaguehttps://t.co/XZPewzL5q4 pic.twitter.com/hNhDlSRSCU

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 5, 2020