Ήταν 2 Απρίλη του 1993 όταν η SG Wattenscheid 09 υποδέχθηκε τους Βαυαρούς και έφτασε σε μεγαλειώδη νίκη με μεγαλειώδη τρόπο.

Στο 79ο λεπτό εκείνης της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να δοκιμάσουν μια κομπίνα που είχαν δουλέψει στην προπόνηση σε εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή.

Όλα φάνηκε να πηγαίνουν στράφι όταν η μπάλα κόντραρε στο τείχος, όμως, ο Μάρεκ Λέσνιακ μετέτρεψε αυτή την ατυχία σε... ποίημα με το γκολ που πέτυχε για να διαμορφώσει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Δείτε το γκολ:

#OnThisDay in 1993, SG Wattenscheid 09 attempted a very intricate set piece that devolved into a brilliant piece of improvisation from Marek Leśniak. Tor blimey.pic.twitter.com/US0zTXxw4b

