Η αναμέτρηση της Δευτέρας, όπως και όλες της Bundesliga για το τετραήμερο που ξεκίνησε την Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών λόγω του κορονοϊού προτού υπάρξει αναβολή από την προσεχή Τρίτη.

Στη Βρέμη, οι τοπικές Αρχές εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους έχοντας πληροφορίες για τη συγκέντρωση χιλιάδων οπαδών έξω από το γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα – όπως έγινε σε Λίβερπουλ και Παρίσι μεσοβδόμαδα – με αποτέλεσμα να γίνει η εισήγηση για την αναβολή της αναμέτρησης και αυτή να γίνει επίσημη!

Bremen's senator of home affairs, Ulrich Mäurer, has decided to cancel the upcoming home game against @bayer04_en . #SVWB04 pic.twitter.com/jDm8bILOWD

Official: Werder Bremen's game against Leverkusen on Monday night has been canceled by the city of Bremen due to concerns of 2,000 or more fans gathering outside the stadium. #coronavirus https://t.co/G7DXPUYKwa

