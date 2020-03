Ντόρτμουντ: Σπάει κάθε ρεκόρ ο 15χρονος Μουκοκό, 34 γκολ σε 20 συμμετοχές! (vid)

Διανύει μόλις το 15ο έτος της ηλικίας του και έχει καταφέρει να κερδίσει τα βλέμματα όλων. Γεννημένος στο Καμερούν, μετακόμισε στη Γερμανία στην ηλικία των 10. Το 2016 πήρε μεταγραφή για την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Με το... καλημέρα έκανε τους διοικούντες των Βεστφαλών, να τρίβουν τα μάτια τους, με τα όσα έκανε στους αγωνιστικούς χώρους.

Οταν έφτασε 14, μεταβιβάστηκε στην U19 της Ντόρτμουντ. Εκεί, κατάφερε στο πρώτο του παιχνίδι να σκοράρει 6 φορές! Πριν λίγες ημέρες έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ με τα «κιτρινόμαυρα» καθώς ξεπέρασε τα 34 γκολ σε 20 εμφανίσεις, σε ηλικία 15.



34 goals in 20 games...and he’s only 15

A new record for the most goals in a Bundesliga U19 season, congrats Youssoufa Moukoko pic.twitter.com/RbS0iH1KES

Borussia Dortmund (BlackYellow) March 8, 2020