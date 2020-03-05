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  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -

    vs

    ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -

    PRE-MATCH

  • ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -

    vs

    ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -

    PRE-MATCH

  • ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -

    vs

    ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -

    PRE-MATCH

  • ΒΑΛΕΝΘΙΑ -

    vs

    ΜΙΛAΝΟ -

    PRE-MATCH

  • ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -

    vs

    ΡΕΝ -

    PRE-MATCH

  • ΓΡΑΝAΔΑ -

    vs

    ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -

    PRE-MATCH

  • ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΚΙΜΚΙ -

    vs

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -

    PRE-MATCH

  • ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -

    vs

    ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -

    PRE-MATCH

  • ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -

    vs

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ 60

    vs

    ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 65

    LIVE MATCH

  • ΠΕΡΘ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -

    vs

    ΚAΙΡΝΣ ΤAΙΠΑΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1

    vs

    ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0

    vs

    ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 79

    vs

    ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΣ ΦΡΙΑΡΣ 80

    vs

    ΧΑΒΙΕ ΜAΣΚΕΤΙΡΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 77

    vs

    ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 55

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠAΤΛΕΡ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ 77

    vs

    ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣ ΡΕΝΤ ΣΤΟΡΜ 55

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΡΛΟΤ 56

    vs

    ΝΟΡΘ ΤΕΞΑΣ ΜΙΝ ΓΚΡΙΝ 43

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΑΡΙΣΤ ΡΕΝΤ ΦΟΞΙΣ 69

    vs

    ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 85

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 68

    vs

    ΚΟΥΙΝΙΠΙAΚ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΝΤΙAΝΑ ΧΟΥΖΙΕΡΣ 72

    vs

    ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ 59

    vs

    ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΕΜΠΛ ΟΟΥΛΣ 51

    vs

    ΤΟΥΛΣΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΧΑΡΙΚΕΙΝ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΛΟΝΙΑΝΣ 52

    vs

    ΦΟΡΝΤΑΜ ΡΑΜΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΛΝΤ ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ ΜΟΝΑΡΚΣ 84

    vs

    ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΡΟΟΥΝΤΡΑΝΕΡΣ 59

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΑΙΝΤΕΡ ΜΠΡΟΝΚΣ 71

    vs

    ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 59

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΜΠΟΡΝ ΤAΙΓΚΕΡΣ 75

    vs

    ΤΕΞΑΣ Α&Μ ΑΓΚΙΣ ΑΘΛΕΤΙΚΣ 78

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ 87

    vs

    ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 70

    vs

    ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΑ ΣΑΛ ΕΞΠΛΟΡΕΡΣ 64

    vs

    UMASS MINUTEMEN 75

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    LIU SHARKS 73

    vs

    ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡ ΜΠΟΝΙΣ 89

    vs

    SAINT JOSEPH'S HAWKS 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΟΡΤΖ ΜΕΙΣΟΝ ΠAΤΡΙΟΤΣ 57

    vs

    ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΜΠΙΛΙΚΕΝΣ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΑΡΣΑΛ ΘΑΝΤΕΡΙΝΓΚ ΧΕΡΝΤ 94

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΤΛ. ΑΟΥΛΣ 82

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 69

    vs

    ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 45

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΚAΝΣΑΣ ΡΕΙΖΟΡΜΠΑΚΣ 99

    vs

    ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΣΤ. ΤΑΙΓΚΕΡΣ 90

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ 61

    vs

    ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 59

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΝΤΡΑΛ ΦΛ. ΝΑΙΤΣ 61

    vs

    ΣAΟΥΘ. ΜΕΘΟΝΤΙΣΤ ΜAΣΤΑΝΓΚΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 54

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΟΡΣ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΙΝΤΛ ΤΕΝΕΣΙ ΜΠΛΟΥ ΡAΙΝΤΕΡΣ 56

    vs

    UTEP MINERS 60

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΝΤΕΜΟΝΣ 95

    vs

    NEW ORLEANS PRIV. 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΤΕΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76

    vs

    FIU PANTHERS 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74

    vs

    ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΙΚΟΛΣ ΣΤΕΙΤ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 80

    vs

    MCNEESE STATE 56

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΣΙΣΙΠΙ 57

    vs

    ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚAΝΣΑΣ ΤΖΕΙΧΟΚΣ 75

    vs

    ΤΕΞΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΧΟΡΝΤ ΦΡΟΓΚΣ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΕΞΑΣ ΚΟΡΠΟΥΣ ΚΡΙΣΤΙ 74

    vs

    ΣΑΜ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΡΚΑΤΣ 60

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ 74

    vs

    ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΝΚΑΡΝΕΙΤ ΓΟΥΟΡΝΤ ΚAΡΝΤΙΝΑΛΣ 76

    vs

    ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΧAΣΚΙΣ 88

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΟΥΘΙΣΤΕΡΝ ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΛΑΙΟΝΣ 69

    vs

    ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΜΠΕΑΡΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΡΕΙΤΟΝ ΜΠΛΟΥΤΖΕΙΣ 91

    vs

    ΤΖΟΡΤΖΤAΟΥΝ 76

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΕΤΟΝ ΧΟΛ 77

    vs

    ΒΙΛΑΝΟΒΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 79

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΤΡ ΝΤΑΜ 71

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΣΤΕΙΤ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΟΟΥΝΤ ΑΙΛΑΝΤ ΡΑΜΣ 57

    vs

    ΝΤΕΙΤΟΝ 84

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΕΚ 73

    vs

    ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠAΝΘΕΡΣ 57

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 69

    vs

    ΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΠAΤΖΕΡΣ 63

    vs

    ΝΟΡΘΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 48

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΑΙAΜΙ-ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΧΑΡΙΚΕΙΝΣ 44

    vs

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 46

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΡΕΜΠΕΛΣ 75

    vs

    ΤAΙΓΚΕΡΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 67

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    UC IRVINE ANTEATERS 70

    vs

    ΚΑΛ ΝΟΡΘΡΙΤΖ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -

    vs

    ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -

    vs

    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -

    vs

    ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΣΕΟΝAΝ ΣΚΑΙΓΟΥΟΚΕΡΣ -

    vs

    ΣΟΥΓΟΝ ΒΙΞΤΟΡΜ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΕΝΤΙΝΓΚ ΣΠΟΡΤ -

    vs

    ΜΠΑΜΠΟΥΤΟΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΝΤΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ