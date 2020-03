Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ: Ξανά προσωρινή διακοπή για πανό οπαδών... (vid)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+

Στο γήπεδο της νεοφώτιστης Ουνιόν οι οπαδοί έδειξαν πως τελικά είναι ενωμένοι απέναντι στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας αναφορικά με τον τρόπο που επιβάλλονται οι τιμωρίες στον κόσμο των ομάδων.

Έπειτα απ' όσα συνέβησαν το Σάββατο στο ματς της Χόφενχαϊμ με την Μπάγερν Μονάχου και την απόφαση των παικτών να παίξουν... πασούλες στα τελευταία λεπτά για να δείξουν ενότητα κατά του υβριστικού πανό για τον Χοπ, το ματς της Ουνιόν με τους «λύκους» διεκόπη προσωρινά γι' αρκετά λεπτά λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου...

More banners in the Bundesliga today...

This time the Union Berlin Wolfsburg match has been stopped due to a banner in the home end.

Protests against the German Football Association and Dietmar Hopp continue... pic.twitter.com/oEnwBdfctu

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 1, 2020