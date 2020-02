Στο πένθος έχει βυθιστεί ο επιθετικός της Πάντερμπορν, Στρέλι Μάμπα και ο γερμανικός σύλλογος στην είδηση του θανάτου της μόλις 14 μηνών ανιψιάς του, κατά την διάρκεια του αγώνα κόντρα στην Μπάγερν (3-2) το βράδυ της Παρασκευής (21/2).

Το μικρό κοριτσάκι κατέρρευσε στις εξέδρες της «Allianz Arena» και στο ασθενοφόρο κατά την μεταφορά της στο νοσοκομείο δυστυχώς άφησε την τελευταία της πνοή.

Παγωμάρα επικρατεί ασφαλώς και στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς να εκδίδουν επίσημη ανακοίνωση για την τραγωδία, εκφράζοντας τα θερμά τους συλληπητήρια προς την οικογένεια του 25χρονου Γερμανού επιθετικού.

All of us here at #FCBayern are saddened to learn of the tragic death of a young girl at last night's home game against SC Paderborn. We send our deepest condolences to the girl's family.

