Ο θαυματουργός Νορβηγός επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ έκανε πράγματα και θαύματα από τα πρώτα λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα των Βεστφαλών, απέτυχε να σκοράρει μονάχα στο ματς με τη Λεβερκούζεν και το βράδυ της Παρασκευής βρήκε δίχτυα κόντρα στην Άιντραχτ.

Σε 5 εμφανίσεις στην Bundesliga έχει σκοράρει 8 φορές, είναι ο πρώτος στα χρονικά που πετυχαίνει τόσα γκολ στον συγκεκριμένο αριθμό των εμφανίσεών του στην Bundesliga και πλέον είναι επίσημα ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος για τον Ιανουάριο...

Erling Haaland has been named Bundesliga Player of the Month for January after scoring five goals in his first two games for Dortmund.

He now has eight in five league games pic.twitter.com/cJbojZV6AW

— B/R Football (@brfootball) February 15, 2020