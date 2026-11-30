Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, αναφέρθηκε στον νέο τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Απίστευτα άτυχος στάθηκε για μία ακόμη φορά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, που αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Λεβερκούζεν έχοντας δεχτεί χτύπημα από τον Μεδίνα.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Όλε Μπουκ, μίλησε για τα όσα ήταν γνωστά μέχρι εκείνη την ώρα, εκφράζοντας παράλληλα την απορία του για τα φάουλ που δεν καταλογίστηκαν υπέρ του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

«Μίλησα μαζί του. Αύριο θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και στη συνέχεια θα γνωρίζουμε περισσότερα. Υποψιαζόμαστε ότι πρόκειται για τραυματισμό στον αστράγαλο. Αύριο θα γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος. Υπήρξαν δύο φάουλ εις βάρος του και είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε γιατί δεν καταλογίστηκε κανένα από τα δύο», ανέφερε.