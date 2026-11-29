Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να αποχωρεί εκ νέου τραυματίας, η Ντόρτμουντ έχασε 2-1 εντός έδρας από τη Λεβερκούζεν, που της έσπασε το αήττητο.

Την πρώτη της ήττα στην εφετινή Bundesliga υπέστη η Ντόρτμουντ, που έχασε 2-1 εντός έδρας με ανατροπή από τη Λεβερκούζεν και έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η Μπορούσια προηγήθηκε στο όγδοο λεπτό μετά από κλέψιμο του Καρέτσα και εξαιρετική ενέργεια του Νμέτσα, εντούτοις λίγο πριν την ανάπαυλα ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε εκ νέου τραυματίας μετά από μαρκάρισμα του Μεδίνα.

Οι Ασπιρίνες κατόρθωσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σικ να ισοφαρίζει στο 69' με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και τον Φερνάντες να ολοκληρώνει την ολική ανατροπή στο 80' επίσης με κεφαλιά.

Νωρίτερα, η Φράιμπουργκ έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, φέρνοντας 2-2 με τη Λειψία εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Ματάνοβιτς (11') και Έγκεσταϊν (43' πέν.), ωστόσο οι Κόκκινοι Ταύροι γλίτωσαν τον βαθμό με Ενκουνκού (53' πέν.) και Μπάουμγκαρτνερ (90+3').

Τέλος, η Άουγκσμπουργκ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το γεγονός ότι εξασφάλισε αριθμητικό πλεονέκτημα από το 20ό λεπτό χάρη σε αποβολή του Ροτς και διέλυσε με 4-0 εκτός έδρας της Χόφενχαϊμ, σημειώνοντας τέσσερα τέρματα πριν το ημίχρονο με τους Κάιτελ (12'), Ρίντερ (23'), Βολφ (34') και Μπα (45+7').