Μετά το 8-1 της Πάντερμπορν επί της Σάλκε, η Β' ομάδα των νικητών διέλυσε με 5-1 εκείνη των Βασιλικών Μπλε.

Όπου πετυχαίνει τη Σάλκε η Πάντερμπορν, της ρίχνει γκολ με το τσουβάλι! Βλέπετε, μετά το εκκωφαντικό 8-1 των νεοφώτιστων επί των Βασιλικών Μπλε για την Bundesliga, οι Β' ομάδες των δύο γερμανικών συλλόγων αντάμωσαν στη Regionalliga West και το αποτέλεσμα ήταν ανάλογο...

Βλέπετε, η Πάντερμπορν ll διέλυσε με 5-1 τη Σάλκε ll, με τον άσημο σύλλογο να μετρά 13 τέρματα ενάντια στην άλλοτε κραταιά Σάλκε μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο. Σημειώνεται ότι η Regionalliga West αποτελεί τη Δ' κατηγορία στην πυραμίδα του γερμανικού ποδοσφαίρου.