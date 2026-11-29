Πάντερμπορν: Διέλυσε τη Σάλκε και σε επίπεδο Β' ομάδων
Όπου πετυχαίνει τη Σάλκε η Πάντερμπορν, της ρίχνει γκολ με το τσουβάλι! Βλέπετε, μετά το εκκωφαντικό 8-1 των νεοφώτιστων επί των Βασιλικών Μπλε για την Bundesliga, οι Β' ομάδες των δύο γερμανικών συλλόγων αντάμωσαν στη Regionalliga West και το αποτέλεσμα ήταν ανάλογο...
Βλέπετε, η Πάντερμπορν ll διέλυσε με 5-1 τη Σάλκε ll, με τον άσημο σύλλογο να μετρά 13 τέρματα ενάντια στην άλλοτε κραταιά Σάλκε μέσα σε ένα μόλις Σαββατοκύριακο. Σημειώνεται ότι η Regionalliga West αποτελεί τη Δ' κατηγορία στην πυραμίδα του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Das Traumtor von Gulasi reicht nicht, die U23 unterliegt 1:5 in Paderborn 😕 Der U23-Spielbericht zum Swipen! ⬅️➡️ #schmiede #RLWest #S04 https://t.co/T4Wxwim0JX— Knappenschmiede (@knappenschmiede) November 29, 2026
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