O αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ μίλησε για το πώς εξελίσσεται η αποκατάσταση του Κωνσταντέλια, αλλά και για το τι περιμένουν από εκείνον μόλις επιστρέψει.

Ο κόσμος της Ντόρτμουντ δεν πρόλαβε να χορτάσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια πριν εκείνος υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα των Βεστφαλών.

Ο ταλαντούχος Έλληνας θα είναι εκτός δράσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με τους ανθρώπους της BVB να ανυπομονούν να τον δουν να παίζει ξανά. Μέχρι τότε, τα στελέχη της ομάδας φροντίζουν να κάνου updates στους φιλάθλους για την εξέλιξη της αποκατάστασής του, με τον αθλητικό διευθυντή τους να μοιράζεται νέες πληροφορίες στο πλαίσιο εκδήλωσης που παρευρέθηκε.

Ο Όλε Μπουκ μίλησε για την ψυχολογία του Ντέλια αυτη την πολύ δύσκολη περίοδο, αλλά και για το πόσο πιστεύουν σε εκείνον και στις ικανότητές του.

«Δεδομένων των συνθηκών, είναι καλά. Βρίσκεται σε καλό δρόμο και ήδη κινείται ξανά ελεύθερα.

Φυσικά, θα χρειαστεί λίγος χρόνος, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτόν τον τραυματισμό. Ακόμη και τώρα που είναι τραυματίας, παραμένει τόσο θετικός και δίνει ενέργεια στους υπόλοιπους παίκτες. Τους βοηθάει όταν δεν παίζουν ή όταν κάτι άλλο τους απογοητεύει. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος.

Γι’ αυτό είναι ακόμη πιο λυπηρό που δεν μπορεί να παίξει αυτή τη στιγμή. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, όλοι μπορούσαν να δουν ότι ως ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο. Θα μας το δείξει ξανά», είπε χαρακτηριστικά ο Όλε Μπουκ στην εκδήλωση.