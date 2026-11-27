Μπάγερν Μονάχου: Η απάντηση Κομπανί σε ερώτηση για Μουσιάλα
Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε περίεργη κατάσταση, με το θέμα Μουσιάλα να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, την ώρα που οι τραυματισμοί διαδέχονται ο ένας τον άλλον και οι γκέλες πληθαίνουν. Το Σάββατο (28/11), οι Βαυαροί δοκιμάζονται εκτός έδρας απέναντι στο Αμβούργο με στόχο την επιστροφή στις νίκες και στην συνέντευξη Τύπου, ο Βενσάν Κομπανί ρωτήθηκε αν είναι περήφανος που ο Κίμιχ υπερασπίστηκε τον Μουσιάλα αλλά απέφυγε να τοποθετηθεί.
«Καταλαβαίνω τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την ερώτησή σας. Έχω 23 χρόνια εμπειρίας στο ποδόσφαιρο, οπότε γνωρίζω τι προσπαθούν να πετύχουν όσοι μου κάνουν μια τέτοια ερώτηση», ανέφερε αρχικά ο Βέλγος προπονητής, που συνέχισε λέγοντας ότι «πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτά τα θέματα. Έχουμε τη δική μας... φούσκα και τη δική μας προσήλωση στους στόχους μας. Και όταν μιλάω για φούσκα, δεν εννοώ ότι περνάμε όλη την ημέρα επαινώντας ο ένας τον άλλον, δίνοντας συγχαρητήρια και χτυπώντας ο ένας την πλάτη του άλλου. Δεν πρόκειται γι' αυτό.
Πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε πάντα να λέμε ο ένας στον άλλον την αλήθεια, ακόμη κι αν κάποιες φορές χρειάζεται να είμαστε αυστηροί μεταξύ μας. Ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον και αυτό είναι κάτι που προστατεύω. Είναι επίσης κάτι που φροντίζω να δείχνω με το δικό μου παράδειγμα.
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Όπως είπα, όμως, και στην αρχή, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Δεν θέλω να συμμετάσχω σε αυτό που ενδεχομένως αποτελεί σήμερα την προτεραιότητα αυτής της συνέντευξης Τύπου, δηλαδή να ακούσουμε για όλα όσα δεν έχουν καμία σχέση με τον αγώνα απέναντι στο Αμβούργο. Η μοναδική μου σκέψη είναι το παιχνίδι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε οτιδήποτε άλλο».
• As a coach, are you proud of Joshua Kimmich for having stood up by his teammate? Kompany: "I understand what is really behind your question. I have 23 years of experience in football, so I know what people are trying to get at when they ask me something like that. I have to tell you that I can't help you with these topics at the moment. We have our own bubble and our own focus. And when I talk about a bubble, that doesn't mean we're constantly praising each other, high-fiving and patting each other on the back 24 hours a day. That's not what it's about. It's an environment where we can always tell each other the truth, where we can sometimes be tough on one another. It's an environment where we can be honest with one another, and that's something I protect. It's also something I lead by example. But as I said at the beginning, I can't help you with that. I don't want to be part of what might be the priority at this press conference today, which is perhaps hearing about everything that has nothing to do with the match against Hamburg. My only focus is on the game. I can't help you with anything else"— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 27, 2026
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