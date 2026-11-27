Ο Βενσάν Κομπανί ρωτήθηκε για το θέμα Μουσιάλα στην Μπάγερν Μονάχου αλλά απέφυγε να τοποθετηθεί.

Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε περίεργη κατάσταση, με το θέμα Μουσιάλα να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, την ώρα που οι τραυματισμοί διαδέχονται ο ένας τον άλλον και οι γκέλες πληθαίνουν. Το Σάββατο (28/11), οι Βαυαροί δοκιμάζονται εκτός έδρας απέναντι στο Αμβούργο με στόχο την επιστροφή στις νίκες και στην συνέντευξη Τύπου, ο Βενσάν Κομπανί ρωτήθηκε αν είναι περήφανος που ο Κίμιχ υπερασπίστηκε τον Μουσιάλα αλλά απέφυγε να τοποθετηθεί.

«Καταλαβαίνω τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την ερώτησή σας. Έχω 23 χρόνια εμπειρίας στο ποδόσφαιρο, οπότε γνωρίζω τι προσπαθούν να πετύχουν όσοι μου κάνουν μια τέτοια ερώτηση», ανέφερε αρχικά ο Βέλγος προπονητής, που συνέχισε λέγοντας ότι «πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτά τα θέματα. Έχουμε τη δική μας... φούσκα και τη δική μας προσήλωση στους στόχους μας. Και όταν μιλάω για φούσκα, δεν εννοώ ότι περνάμε όλη την ημέρα επαινώντας ο ένας τον άλλον, δίνοντας συγχαρητήρια και χτυπώντας ο ένας την πλάτη του άλλου. Δεν πρόκειται γι' αυτό.

Πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε πάντα να λέμε ο ένας στον άλλον την αλήθεια, ακόμη κι αν κάποιες φορές χρειάζεται να είμαστε αυστηροί μεταξύ μας. Ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον και αυτό είναι κάτι που προστατεύω. Είναι επίσης κάτι που φροντίζω να δείχνω με το δικό μου παράδειγμα.

Όπως είπα, όμως, και στην αρχή, δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Δεν θέλω να συμμετάσχω σε αυτό που ενδεχομένως αποτελεί σήμερα την προτεραιότητα αυτής της συνέντευξης Τύπου, δηλαδή να ακούσουμε για όλα όσα δεν έχουν καμία σχέση με τον αγώνα απέναντι στο Αμβούργο. Η μοναδική μου σκέψη είναι το παιχνίδι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε οτιδήποτε άλλο».