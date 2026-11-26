Η σύντροφος του Μάνουελ Νόιερ εξέθεσε τον Γερμανό γκολκίπερ, τον οποίο κατηγόρησε ευθέως πως την απάτησε ενώ εκείνη κυοφορούσε το παιδί τους!

Προς διαζύγιο οδεύει ο γάμος του Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος, ωστόσο, καλείται να αντιμετωπίσει σοβαρότατες κατηγορίες από την σύντροφό του. Ο λόγος για την Ανίτα Νόιερ, η οποία έκανε repost στα social media το ξέσπασμα της συμβούλου σχέσεων, Ρουθ Μάρκβαρντ, που φωτογράφιζε ουσιαστικά τον Γερμανό γκολκίπερ.

Ο αρχηγός της Μπάγερν είχε ανακοινώσει στην Ανίτα μόλις λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους το τέλος της σχέσης τους και οι διακοπές που πέρασε μετέπειτα στην Ιταλία με άγωνστη γυναίκα ήρθαν να ρίξουν λάδι στη φωτιά.

Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, η νέα σύντροφος του Νόιερ φέρεται να είναι η φυσικοθεραπεύτριά του, όμως η στιγμή που σύναψαν τη σχέση τους προκαλεί ερωτηματικά. Η σύζυγός του, πάντως, τον κατηγόρησε ευθέως πως την απάτησε, κάνοντας repost ένα μήνυμα που μεταξύ άλλων τόνιζε πως το «το να απατάς μια έγκυο γυναίκα είναι ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο κακίας».

«Το να απατάς μια έγκυο γυναίκα είναι ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο κακίας. Φαντάσου να κοιτάζεις τη γυναίκα που κυοφορεί το παιδί σου, να βλέπεις το σώμα της να αλλάζει, να παρατηρείς την εξάντληση, την κούραση και όλες τις δυσκολίες που περνά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κι εσύ παρ' όλα αυτά να επιλέγεις να την προδώσεις πίσω από την πλάτη της. Εκείνη κυοφορεί το παιδί σου, ενώ εσύ διατηρείς σχέση με μια άλλη γυναίκα.

Η γυναίκα που θα έπρεπε να αισθάνεται αγάπη, ασφάλεια και στήριξη περισσότερο από ποτέ, βρίσκεται τελικά αντιμέτωπη με τον πόνο που της προκάλεσες εσύ ο ίδιος. Αυτό δεν είναι ένα «λάθος». Είναι μια επιλογή. Μια εγωιστική, σκληρή και βαθιά προσβλητική επιλογή.

Αν είσαι ικανός να προδώσεις τη γυναίκα που κυοφορεί το δικό σου παιδί, ακριβώς τη στιγμή που σε χρειάζεται περισσότερο, τότε το πρόβλημά σου δεν είναι απλώς η έλλειψη πίστης. Σου λείπουν οι πιο στοιχειώδεις αρχές ανθρωπιάς και σεβασμού. Αηδιαστικό!» έγραφε χαρακτηριστικά το μήνυμα.