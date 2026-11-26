Ο Γιόσουα Κίμιχ δεν μάσησε τα λόγια του και επέκρινε με σκληρά λόγια τη δημόσια στάση της Μπάγερν απέναντι στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Τζαμάλ Μουσιάλα.

Θέμα Μουσιάλα έχει προκύψει στη Μπάγερν Μονάχου, από τη στιγμή που νεαρός επιθετικός ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από κρίσεις νευρολογικής φύσεως που έχουν προκαλέσει σοβαρά ερωτηματικά εντός του συλλόγου. Ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίνγκε με προηγούμενες δηλώσεις του αμφέβαλε ανοικτά για το ταβάνι που μπορεί να πιάσει πλέον ο άσος της Μπάγερν, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να γίνουν κι οι απαραίτητες οικονομικές ρυθμίσεις με μείωση των αποδοχών του.

Οι κυνικές και ανάλγητες δηλώσεις του παράγοντα της Μπάγερν κινητοποίησαν άμεσα την FIFPRO που εξαπέλυσε βέλη κατά των Βαυαρών, ενώ δριμεία κριτική εναντίον του Δ.Σ άσκησε ακόμα και ο Γιόσουα Κίμιχ. Ο Γερμανός μέσος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε ακατανόητη τη στάση της Μπάγερν και ξεκαθάρισε πως αυτή του είδους η αντιμετώπιση δεν αρμόζει στον σύλλογο.

«Γενικά, πρέπει να βλέπεις μια κατάσταση από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Κατανοώ απόλυτα ότι αυτή δεν είναι μια εύκολη κατάσταση ούτε για έναν σύλλογο. Φυσικά, έχω παρακολουθήσει την πορεία του Τζαμάλ τα τελευταία δύο χρόνια. Θέλω να πω, ήταν αυτός που μας κουβάλησε στο Euro και στη συνέχεια ήταν ο κορυφαίος μας ποδοσφαιριστής.

Έπειτα, ανανέωσε το συμβόλαιό του, πήρε τη φανέλα με το νούμερο 10 τόσο εδώ όσο και στην εθνική Γερμανίας. Μετά ήρθε ο πρώτος μυϊκός τραυματισμός.

Μπορώ να μιλήσω από προσωπική εμπειρία: όταν ανανεώνεις το συμβόλαιό σου, ειδικά σε αυτή την ηλικία, δεν σημαίνει ότι επαναπαύεσαι και απολαμβάνεις τα επόμενα πέντε χρόνια. Αντίθετα, αποτελεί πηγή κινήτρου και μια ευθύνη που θέλεις να ανταποκριθείς σε αυτήν.

Στη συνέχεια, ο Τζαμάλ αρρώστησε και υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, νομίζω πως δεν έχει καταφέρει να παίξει τέσσερα ή πέντε συνεχόμενα παιχνίδια. Επομένως, είναι μέχρι ενός σημείου κατανοητό ότι δεν αποδίδει στο συνηθισμένο του επίπεδο. Και είναι επίσης κατανοητό ότι ο σύλλογος μπορεί να ανησυχεί εξαιτίας της ασθένειας.

Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείται δημόσια όλη αυτή η κατάσταση. Δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνει ένας ποδοσφαιριστής να γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος και να επωμίζεται όλο το βάρος. Φυσικά, ο σύλλογος έρχεται πάντα πρώτος και είναι μεγαλύτερος από εμάς τους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είναι μεγαλύτερος από τον άνθρωπο. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε καμία περίπτωση.

Αυτός δεν είναι επίσης ο τρόπος λειτουργίας της Μπάγερν. Ειδικά αυτή την περίοδο, κατά την οποία έχω τονίσει πολλές φορές πόσο ξεχωριστός είναι αυτός ο σύλλογος. Ακόμη και στη δική μου περίπτωση, ο σύλλογος έδειξε πόσο ξεχωριστός είναι. Μπορούσες πραγματικά να αισθανθείς ότι το πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης δεν ήταν απλώς λόγια, αλλά γινόταν πράξη. Αυτό που συνέβη τώρα είναι κάτι που απλώς δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Το θεωρώ εντελώς ακατανόητο».

Σε επακόλουθη ερώτηση δημοσιογράφου για το αν έχει επικοινωνήσει τα παράπονά του προς τη Μπάγερν, ο Κίμιχ απάντησε:

«Ναι, απολύτως. Όπως είπα, καταλαβαίνω και τη θέση του συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί πίσω από κλειστές πόρτες. Κάτι που μπορείς να συζητήσεις με τον εκπρόσωπο του Τζαμάλ ή απευθείας με τον ίδιο τον Τζαμάλ. Και πιστεύω ότι και η άλλη πλευρά είναι ανοιχτή σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι διάβασα επίσης πως έχουν ήδη συναντηθεί και ότι πρόκειται να εκδώσουν κάποια ανακοίνωση» πρόσθεσε, ενώ σε ό,τι αφορά για τον ίδιο τον Μουσιάλα, είπε:

«Για να είμαι ειλικρινής, έχω την εντύπωση ότι ο Τζαμάλ δεν γνωρίζει καν όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Και νομίζω ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα καλό. Φυσικά, έχει γίνει κάποια συζήτηση. Για μένα, το σημαντικότερο είναι να έρχεται καθημερινά στο προπονητικό κέντρο της Säbener Straße και να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο.

Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για την κατάστασή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υποβλήθηκε σε ακόμη μία επέμβαση το καλοκαίρι και στη συνέχεια υπέστη έναν νέο τραυματισμό. Όμως τον βλέπω και περνάω χρόνο μαζί του καθημερινά. Βλέπω πώς δουλεύει και πόσο σκληρά εργάζεται. Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της όλης κατάστασης. Δεν είναι ότι αντιμετωπίζει προβλήματα επειδή δεν είναι επαγγελματίας. Το ακριβώς αντίθετο!

Είναι εδώ κάθε μέρα, θέλει φυσικά να βγάλει τον καλύτερο δυνατό εαυτό του, δουλεύει εξαιρετικά σκληρά καθημερινά και, πιστεύω, απολαμβάνει πραγματικά το γεγονός ότι αποτελεί μέλος της ομάδας μας. Ελπίζω να γνωρίζει ότι όλοι μας είμαστε 100% στο πλευρό του, τόσο η ομάδα όσο και οι άνθρωποι που διοικούν τον σύλλογο» κατέληξε.