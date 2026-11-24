Η σύγκρουση της Μπάγερν με τον Τζαμάλ Μουσιάλα είναι υπόθεση εξουσίας, όχι συμβολαίων. Μια υπόθεση που έχει κάνει άνω - κάτω την ποδοσφαιρική Γερμανία.

Υπάρχουν συνεντεύξεις που ξεχνιούνται την επόμενη μέρα και άλλες που μένουν, συχνά για μία μόνο φράση. Ο Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε μίλησε στο Sky για τον Τζαμάλ Μουσιάλα και τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν, και τους αποκάλεσε «αντίπαλη πλευρά». Με αυτή τη φράση η Μπάγερν έδειξε πώς βλέπει πλέον τον πιο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της.

Πως όμως φτάσαμε από το όνειρο στη… διαπραγμάτευση; Πριν από λίγο καιρό ο Μουσιάλα ήταν το πρόσωπο του μέλλοντος του συλλόγου. Τον Φεβρουάριο του 2025 η Μπάγερν τον έδεσε με συμβόλαιο έως το 2030 και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, του πρόσφερε αποδοχές άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Ήταν μια δήλωση εμπιστοσύνης, μια κίνηση πως γύρω από αυτόν θα χτιζόταν η επόμενη δεκαετία.

Σήμερα η γλώσσα έχει αλλάξει. Πριν από δύο εβδομάδες ο Ούλι Χένες είχε ήδη κάνει δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις. Ο Ρουμενίγκε πήγε ένα βήμα πιο πέρα. Όταν ένας σύλλογος μιλά για τον παίκτη του με όρους αντιπαράθεσης, η σχέση έχει πάψει να είναι συνεργασία. Αυτό που κάνει την υπόθεση τόσο άβολη είναι η υγεία του Μουσιάλα. Ο 23χρονος αντιμετωπίζει νευρολογικό πρόβλημα. Σύμφωνα με την Bild, είχε νέο επεισόδιο λίγες μόλις μέρες πριν από τη συνέντευξη του Ρουμενίγκε.

Μπορεί κανείς να διαφωνεί με τις απαιτήσεις του μάνατζερ ενός παίκτη. Μπορεί να θεωρεί ότι ένα συμβόλαιο είναι υπερβολικό. Όταν όμως ο παίκτης αυτός παλεύει με την αβεβαιότητα για το αν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό που ήταν, η δημόσια πίεση δεν είναι απλώς διαπραγματευτική τακτική. Είναι ζήτημα σεβασμού.

Η Μπάγερν μόλις ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων 988,2 εκατομμυρίων ευρώ και κέρδη 22,8 εκατομμυρίων για τη σεζόν 2025/26. Είναι ένας από τους πιο σταθερούς και ισχυρούς οργανισμούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Όποια κι αν είναι η κατάληξη, θα συνεχίσει να διεκδικεί τίτλους, να αποκτά παίκτες και να γεμίζει το γήπεδό της. Ο Μουσιάλα δεν έχει τέτοια εγγύηση. Η καριέρα του, το σώμα του και η φήμη του κρίνονται τώρα. Γι' αυτό η σύγκρουση δεν είναι ισότιμη, όσο κι αν παρουσιάζεται σαν… μονομαχία δύο «πλευρών».

Δεν το είδαν έτσι μόνο οι οπαδοί. Η διεθνής ένωση ποδοσφαιριστών FIFPRO εξέφρασε δημόσια τη βαθιά ανησυχία της για την πίεση στον παίκτη. Πρόκειται για σπάνια παρέμβαση απέναντι σε σύλλογο τέτοιου βεληνεκούς. Ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών Γιαν-Κρίστιαν Ντρέζεν έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι κανείς δεν ήθελε να πιέσει τον Μουσιάλα. Τέτοιες διαβεβαιώσεις όμως πείθουν μόνο όταν τις συνοδεύουν πράξεις.

Αυτό για το οποίο όλοι συμφωνούν είναι πως οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γυρίσουν εκεί όπου ανήκουν, πίσω από κλειστές πόρτες. Η υγεία του παίκτη πρέπει να μπει πάνω από κάθε οικονομικό υπολογισμό. Και κάποιος από την ηγεσία της Μπάγερν πρέπει να πει δημόσια αυτό που δεν έχει... ειπωθεί ξεκάθαρα, ότι ο Μουσιάλα δεν είναι αντίπαλος. Άλλωστε, οι μεγάλοι σύλλογοι κρίνονται από τους τίτλους τους, αλλά κρίνονται και από το πώς φέρονται στους ανθρώπους τους όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά…