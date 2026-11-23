Γερμανικό δημοσίευμα επιχειρεί να ρίξει φως στην υπόθεση της κατάστασης του Τζαμάλ Μουσιάλα και την προσέγγιση της Μπάγερν Μονάχου.

Την ώρα που οι τραυματισμοί αφήνουν ολοένα και λιγότερες επιλογές στον Βενσάν Κομπανί, οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου προσπαθούν να διαχειριστούν και το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας, με τις πρόσφατες δηλώσεις των Ούλι Χένες και Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε αναφορικά με το μέλλον του αλλά και το συμβόλαιό του να φέρνουν την αντίδραση της FIFPRO.

Τώρα, η Süddeutsche Zeitung παρουσιάζει στοιχεία από το παρασκήνιο της υπόθεσης, αναφέροντας πως τα λεγόμενα του Ρουμενίγκε δεν ήρθε τυχαία αλλά είχαν ως στόχο να ασκήσει πίεση στους εκπροσώπους του νεαρού ποδοσφαιριστή - έχοντας λάβει μάλιστα τη σχετική έγκριση του Δ.Σ. του κλαμπ.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Χένες είχε συναντηθεί με τον εκπρόσωπο του Μουσιάλα, Κρίστιαν Σμιντ, το καλοκαίρι. Ο Σμιντ είχε διαπραγματευτεί τον Φεβρουάριο του 2025 ένα συμβόλαιο για τον πελάτη του, το οποίο μαζί με όλα τα πιθανά μπόνους, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι δύο πλευρές φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία κυρίων, άνευ νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα.

Ο μεν σύλλογος θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να βοηθήσει τον παίκτη να αναρρώσει και να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν στο παρελθόν. Η δε πλευρά του παίκτη, θα αποδεχόταν να τροποποιηθεί το συμβόλαιό του προς όφελος των Βαυαρών, σε περίπτωση που δεν κατάφερνε να αναρρώσει πλήρως και συνέχιζε να υποφέρει είτε από επιληπτικές κρίσεις, είτε από παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει.

Φαίνεται λοιπόν πως οι άνθρωποι του Μουσιάλα υποστηρίζουν ότι για την ώρα δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν οι όροι του συμβολαίου του πελάτη τους, καθώς εκείνος είναι σε θέση να επιστρέψει στην παλαιότερη κατάστασή του και οι όποιες παρενέργειες αντιμετωπίζει λόγω φαρμάκων δύνανται να τεθούν υπό έλεγχο. Στην Μπάγερν, υπάρχει η ανησυχία πως ο Μουσιάλα θα μπορεί πάντοτε να βρίσκει έναν γιατρό που θα υποστηρίζει ότι ο παίκτης είναι διαθέσιμος για να προπονηθεί και να αγωνιστεί, παρότι εκείνος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να το πράξει.

Σημειώνεται ωστόσο ότι όσο ο Γερμανός αγωνίζεται ελάχιστα -ενδεικτικά, φέτος έχει μόλις πέντε συμμετοχές- ενεργοποιείται ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του που μειώνει τις απολαβές του και τις ρίχνει κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.