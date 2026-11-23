Μπάγερν Μονάχου: Το παρασκήνιο της υπόθεσης Μουσιάλα
Την ώρα που οι τραυματισμοί αφήνουν ολοένα και λιγότερες επιλογές στον Βενσάν Κομπανί, οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου προσπαθούν να διαχειριστούν και το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας, με τις πρόσφατες δηλώσεις των Ούλι Χένες και Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε αναφορικά με το μέλλον του αλλά και το συμβόλαιό του να φέρνουν την αντίδραση της FIFPRO.
Τώρα, η Süddeutsche Zeitung παρουσιάζει στοιχεία από το παρασκήνιο της υπόθεσης, αναφέροντας πως τα λεγόμενα του Ρουμενίγκε δεν ήρθε τυχαία αλλά είχαν ως στόχο να ασκήσει πίεση στους εκπροσώπους του νεαρού ποδοσφαιριστή - έχοντας λάβει μάλιστα τη σχετική έγκριση του Δ.Σ. του κλαμπ.
Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Χένες είχε συναντηθεί με τον εκπρόσωπο του Μουσιάλα, Κρίστιαν Σμιντ, το καλοκαίρι. Ο Σμιντ είχε διαπραγματευτεί τον Φεβρουάριο του 2025 ένα συμβόλαιο για τον πελάτη του, το οποίο μαζί με όλα τα πιθανά μπόνους, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι δύο πλευρές φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία κυρίων, άνευ νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα.
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Ο μεν σύλλογος θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να βοηθήσει τον παίκτη να αναρρώσει και να επιστρέψει στο επίπεδο που βρισκόταν στο παρελθόν. Η δε πλευρά του παίκτη, θα αποδεχόταν να τροποποιηθεί το συμβόλαιό του προς όφελος των Βαυαρών, σε περίπτωση που δεν κατάφερνε να αναρρώσει πλήρως και συνέχιζε να υποφέρει είτε από επιληπτικές κρίσεις, είτε από παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει.
Φαίνεται λοιπόν πως οι άνθρωποι του Μουσιάλα υποστηρίζουν ότι για την ώρα δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν οι όροι του συμβολαίου του πελάτη τους, καθώς εκείνος είναι σε θέση να επιστρέψει στην παλαιότερη κατάστασή του και οι όποιες παρενέργειες αντιμετωπίζει λόγω φαρμάκων δύνανται να τεθούν υπό έλεγχο. Στην Μπάγερν, υπάρχει η ανησυχία πως ο Μουσιάλα θα μπορεί πάντοτε να βρίσκει έναν γιατρό που θα υποστηρίζει ότι ο παίκτης είναι διαθέσιμος για να προπονηθεί και να αγωνιστεί, παρότι εκείνος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να το πράξει.
Σημειώνεται ωστόσο ότι όσο ο Γερμανός αγωνίζεται ελάχιστα -ενδεικτικά, φέτος έχει μόλις πέντε συμμετοχές- ενεργοποιείται ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του που μειώνει τις απολαβές του και τις ρίχνει κάτω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.
According to sources within the club, Uli Hoeneß sat down with Jamal Musiala's agent, Christian Schmid, at his home at Tegernsee during the summer. Schmid had negotiated a contract for his client in February 2025 that, including all possible add-ons, could be worth more than €30m per year According to those familiar with the meeting at Bayern, two legally non-binding gentlemen's agreements are said to have been reached. First, the club would do everything possible to help Musiala recover and return to the level he was at when he signed his contract extension. Second, should that fail and Musiala continue to suffer either from absence seizures or severe side effects of medication, the contract would be modified in Bayern's favour. That would only be fair Karl-Heinz Rummenigge's public intervention on Friday, which he had received approval for at the last supervisory board meeting, was aimed at putting pressure on Musiala's representatives to stick to the gentlemen's agreement and take action. But they, for their part, are determined to leave the current contractual agreements untouched, arguing that the complex side effects of various medications can be brought under control to the point where Musiala returns to his former self Legally, Musiala's contract is structured to provide for continued salary payments for up to six months of absence. Bayern's concern is that, until his contract expires in 2030, Musiala will always be able to find a doctor willing to certify him as medically fit to play, even though, from Bayern's perspective, he is effectively unavailable on a permanent basis With fewer appearances, as is currently the case with Musiala, a performance-related component comes into effect, which is intended to reduce his earnings to below €20 million [@SZ]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 22, 2026
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