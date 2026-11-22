Μεγάλη ανησυχία στη Μπάγερν: Νέα επιληπτική κρίση ο Μουσιάλα
Σύμφωνα με τη γερμανική «Bild», ο 22χρονος Τζαμάλ Μουσιάλα, παρουσίασε νέο περιστατικό την περασμένη Δευτέρα, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία στο εσωτερικό της Μπάγερν Μονάχου.
Μάλιστα, το συμβάν σημειώθηκε την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου των Βαυαρών, με την πορεία της υγείας του διεθνούς μεσοεπιθετικού να απασχολεί έντονα τη διοίκηση.
Το νέο περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη υποτροπή από τον περασμένο Αύγουστο, όταν ο Μουσιάλα είχε καταρρεύσει σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Χάιντενχαϊμ. Έκτοτε, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν έχουν αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
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Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στη φαρμακευτική του αγωγή, η κατάσταση δεν έχει παρουσιάσει σταθερότητα. Το τελευταίο επεισόδιο οδήγησε σε νέες προσαρμογές στη θεραπεία του, με τους ανθρώπους της Μπάγερν να αναζητούν ακόμη την κατάλληλη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Jamal Musiala suffered another relapse last Monday, experiencing an absence seizure. This occurred on the very same day that the club's supervisory board met that evening to discuss how to proceed in Musiala's case following the recent events. This was his second relapse since the collapse during the friendly match in Heidenheim. What happened put Bayern's management on high alert and explains why, after Hoeneß, CEO Dreesen and then Rummenigge also spoke out publicly. After a friendly match in Heidenheim in mid-August, Musiala's medication was slightly adjusted. The player then experienced another absence seizure. His medication was subsequently readjusted. He suffered another seizure on Monday. Finding the perfect medication for Musiala remains a challenge [@BILD]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 22, 2026
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