Ανησυχία επικρατεί στην Μπάγερν Μονάχου για την κατάσταση του Τζαμάλ Μουσιάλα, καθώς ο νεαρός υπέστη νέα επιληπτική κρίση.

Σύμφωνα με τη γερμανική «Bild», ο 22χρονος Τζαμάλ Μουσιάλα, παρουσίασε νέο περιστατικό την περασμένη Δευτέρα, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία στο εσωτερικό της Μπάγερν Μονάχου.

Μάλιστα, το συμβάν σημειώθηκε την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου των Βαυαρών, με την πορεία της υγείας του διεθνούς μεσοεπιθετικού να απασχολεί έντονα τη διοίκηση.

Το νέο περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη υποτροπή από τον περασμένο Αύγουστο, όταν ο Μουσιάλα είχε καταρρεύσει σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Χάιντενχαϊμ. Έκτοτε, οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν έχουν αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στη φαρμακευτική του αγωγή, η κατάσταση δεν έχει παρουσιάσει σταθερότητα. Το τελευταίο επεισόδιο οδήγησε σε νέες προσαρμογές στη θεραπεία του, με τους ανθρώπους της Μπάγερν να αναζητούν ακόμη την κατάλληλη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

