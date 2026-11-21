Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σάλκε με τη Στουτγκάρδη για τη 10η αγωνιστική της Bundesliga, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Σάλκε και Στουτγκάρδη δεν μπόρεσαν να ξεκολλήσουν από το μηδέν στο πλαίσιο της 10η αγωνιστικής της Bundesliga, σε μία αναμέτρηση όπου οι καλές στιγμές ήταν περιορισμένες. Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων, καμία δεν βρήκε τη λύση, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι γηπεδούχοι είχαν μία καλή στιγμή στο 19', όταν ο Αουσίς εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη, απάντησαν στο 23' με τον Λέβελινγκ να σουτάρει, όμως ο Μπέκερ πρόλαβε και απομάκρυνε. Η καλύτερη στιγμή ωστόσο ήρθε στο 26' και ήταν για την Σάλκε, με τον Σέιμεν να πραγματοποιεί μία απίθανη απόκρουση και να κρατά το 0-0, από το σουτ του Αουσίς.

Χωρίς κάτι αξιοσημείωτο κύλησαν τα επόμενα λεπτά της αναμέτρησης και στην επανάληψη, μέχρι το 73', όταν και η Σάλκε άγγιξε το γκολ με τους Καραμάν και Αουσίς, χωρίς όμως αποτέλεσμα και το ματς έληξε με 0-0.