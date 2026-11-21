Σκληρή ανακοίνωση της FIFPRO κατά Μπάγερν για τον Μουσιάλα: «Η Μπάγερν θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα πώς να χειρίζεται τέτοια ζητήματα»
Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει από τη Μπάγερν Μονάχου γύρω από τον Τζαμάλ Μουσιάλα προκάλεσε την παρέμβαση της FIFPRO. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, εξέφρασε την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο κορυφαία στελέχη των Βαυαρών τοποθετούνται δημόσια, σχετικά με το μέλλον και τις οικονομικές απολαβές του 23χρονου, την ώρα που εκείνος προσπαθεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από τραυματισμό.
Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του επίτιμου προέδρου της ομάδας, Ούλι Χένες, ο οποίος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Μουσιάλα θα καταφέρει να επανέλθει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του και την περιπέτεια με την υγεία του. Παράλληλα, προανήγγειλε συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ιδιαίτερα υψηλού συμβολαίου του.
Στο πλευρό του Χένες τάχθηκε και ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε. Μετά την ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Κολωνία, το βράδυ της Παρασκευής (20/11), το διοικητικό στέλεχος της Μπάγερν υποστήριξε πως είναι απολύτως λογικό ο σύλλογος να προβληματίζεται για τις οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται από το συμβόλαιο του παίκτη, δεδομένων των προβλημάτων τραυματισμού.
Η FIFPRO ωστόσο, βλέπει πίσω από αυτές τις τοποθετήσεις μια συντονισμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης προς τον Μουσιάλα, ενώ μάλιστα, υπογράμμισε πως ένας σύλλογος του μεγέθους της Μπάγερν θα έπρεπε να χειρίζεται τέτοια ζητήματα μακριά από τη δημοσιότητα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Επίσημη ανακοίνωση της FIFPRO, της διεθνούς ένωσης που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, με την οποία καταδικάζει τις δημόσιες τοποθετήσεις της Μπάγερν σχετικά με τον Τζαμάλ Μουσιάλα:
Η FIFPRO εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις της διοίκησης της Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες τίθεται υπό αμφισβήτηση το συμβόλαιο του Τζαμάλ Μουσιάλα, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής επιστρέφει από τον τραυματισμό του.
Ο επίτιμος πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Μπάγερν έχουν τοποθετηθεί δημόσια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αμφισβητώντας τους όρους του συμβολαίου του Μουσιάλα. Κατά την άποψη της FIFPRO, πρόκειται για μια συντονισμένη στρατηγική με στόχο την άσκηση πίεσης στον ποδοσφαιριστή και τους εκπροσώπους του ενόψει ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων. Ένας σύλλογος του μεγέθους και της ιστορίας της Μπάγερν θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα πώς να χειρίζεται τέτοια ζητήματα.
Η Μπάγερν έχει υποχρέωση να φροντίζει τον Μουσιάλα. Σε ολόκληρο τον επαγγελματικό ποδοσφαιρικό χώρο, η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον ενός παίκτη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική του υγεία, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης από τραυματισμό. Το να μετατρέπεται η κατάσταση της υγείας και το μέλλον του Μουσιάλα σε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης εντείνει ακόμη περισσότερο αυτή την πίεση. Οποιοσδήποτε προβληματισμός σχετικά με το συμβόλαιό του θα πρέπει να συζητείται ιδιωτικά μαζί του και με τους εκπροσώπους του.
Τα συμβόλαια πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ένας τραυματισμός ή μια περίοδος μειωμένης αγωνιστικής απόδοσης δεν δίνουν σε έναν σύλλογο κανένα δικαίωμα να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους που έχει ήδη συμφωνήσει. Αντίστοιχα, μια σειρά εξαιρετικών εμφανίσεων δεν δίνει αυτόματα σε έναν ποδοσφαιριστή το δικαίωμα να απαιτήσει αύξηση των αποδοχών του.
Οι σύλλογοι, οι διοργανώτριες αρχές και οι ενώσεις ποδοσφαιριστών έχουν συμφωνήσει, σε επίπεδο FIFA, ότι η σταθερότητα των συμβολαίων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του αθλήματος. Μια αρχή που προστατεύει εξίσου τόσο τους συλλόγους όσο και τους ποδοσφαιριστές.
Η FIFPRO στέκεται στο πλευρό του Τζαμάλ Μουσιάλα, αλλά και όλων των ποδοσφαιριστών που τηρούν τις συμβατικές τους δεσμεύσεις. Αναμένουμε από τους εργοδότες τους να επιδεικνύουν τον ίδιο σεβασμό απέναντί τους».
Official statement by FIFPRO, global representative organisation for professional footballers, condemning Bayern's public comments regarding Jamal Musiala: 'FIFPRO is deeply concerned by the repeated public statements from FC Bayern Munich’s leadership calling into question the contract of Jamal Musiala as he returns from injury. Bayern’s honorary president, chief executive and former chief executive have all publicly questioned Musiala’s contract in quick succession. In FIFPRO’s view, this is a coordinated strategy to put pressure on Musiala and his representatives ahead of any negotiations. A club of Bayern’s standing should know better. Bayern has a duty of care to Musiala. Across professional football, uncertainty about a player’s future can take a toll on their mental health, particularly when they are recovering from injury. Making Musiala’s health and future a matter of public debate adds to that pressure. Any concerns about his contract should be raised privately with him and his representatives. Contracts are there to be respected. An injury or a dip in form gives a club no grounds to reopen terms it agreed to, just as a run of outstanding performances gives a player no automatic right to a pay rise. Clubs, leagues and player unions have agreed at FIFA level that contractual stability is a core principle of the game. It protects clubs as much as it protects players. FIFPRO stands with Jamal Musiala and with all players who honour their commitments. We expect their employers to do the same.'— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 21, 2026
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