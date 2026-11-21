Έντονη είναι η αντίδραση από τη FIFPRO για τη στάση της διοίκησης της Μπάγερν απέναντι στον Τζαμάλ Μουσιάλα, με αφορμή τις δηλώσεις του Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε σχετικά με το συμβόλαιο και την κατάσταση της υγείας του Γερμανού διεθνή.

Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει από τη Μπάγερν Μονάχου γύρω από τον Τζαμάλ Μουσιάλα προκάλεσε την παρέμβαση της FIFPRO. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, εξέφρασε την ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο κορυφαία στελέχη των Βαυαρών τοποθετούνται δημόσια, σχετικά με το μέλλον και τις οικονομικές απολαβές του 23χρονου, την ώρα που εκείνος προσπαθεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από τραυματισμό.

Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του επίτιμου προέδρου της ομάδας, Ούλι Χένες, ο οποίος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Μουσιάλα θα καταφέρει να επανέλθει στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του και την περιπέτεια με την υγεία του. Παράλληλα, προανήγγειλε συζητήσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ιδιαίτερα υψηλού συμβολαίου του.

Στο πλευρό του Χένες τάχθηκε και ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε. Μετά την ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Κολωνία, το βράδυ της Παρασκευής (20/11), το διοικητικό στέλεχος της Μπάγερν υποστήριξε πως είναι απολύτως λογικό ο σύλλογος να προβληματίζεται για τις οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται από το συμβόλαιο του παίκτη, δεδομένων των προβλημάτων τραυματισμού.

Η FIFPRO ωστόσο, βλέπει πίσω από αυτές τις τοποθετήσεις μια συντονισμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης προς τον Μουσιάλα, ενώ μάλιστα, υπογράμμισε πως ένας σύλλογος του μεγέθους της Μπάγερν θα έπρεπε να χειρίζεται τέτοια ζητήματα μακριά από τη δημοσιότητα.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Επίσημη ανακοίνωση της FIFPRO, της διεθνούς ένωσης που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, με την οποία καταδικάζει τις δημόσιες τοποθετήσεις της Μπάγερν σχετικά με τον Τζαμάλ Μουσιάλα:

Η FIFPRO εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις της διοίκησης της Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες τίθεται υπό αμφισβήτηση το συμβόλαιο του Τζαμάλ Μουσιάλα, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής επιστρέφει από τον τραυματισμό του.

Ο επίτιμος πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Μπάγερν έχουν τοποθετηθεί δημόσια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αμφισβητώντας τους όρους του συμβολαίου του Μουσιάλα. Κατά την άποψη της FIFPRO, πρόκειται για μια συντονισμένη στρατηγική με στόχο την άσκηση πίεσης στον ποδοσφαιριστή και τους εκπροσώπους του ενόψει ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων. Ένας σύλλογος του μεγέθους και της ιστορίας της Μπάγερν θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα πώς να χειρίζεται τέτοια ζητήματα.

Η Μπάγερν έχει υποχρέωση να φροντίζει τον Μουσιάλα. Σε ολόκληρο τον επαγγελματικό ποδοσφαιρικό χώρο, η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον ενός παίκτη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική του υγεία, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε διαδικασία αποκατάστασης από τραυματισμό. Το να μετατρέπεται η κατάσταση της υγείας και το μέλλον του Μουσιάλα σε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης εντείνει ακόμη περισσότερο αυτή την πίεση. Οποιοσδήποτε προβληματισμός σχετικά με το συμβόλαιό του θα πρέπει να συζητείται ιδιωτικά μαζί του και με τους εκπροσώπους του.

Τα συμβόλαια πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ένας τραυματισμός ή μια περίοδος μειωμένης αγωνιστικής απόδοσης δεν δίνουν σε έναν σύλλογο κανένα δικαίωμα να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους που έχει ήδη συμφωνήσει. Αντίστοιχα, μια σειρά εξαιρετικών εμφανίσεων δεν δίνει αυτόματα σε έναν ποδοσφαιριστή το δικαίωμα να απαιτήσει αύξηση των αποδοχών του.

Οι σύλλογοι, οι διοργανώτριες αρχές και οι ενώσεις ποδοσφαιριστών έχουν συμφωνήσει, σε επίπεδο FIFA, ότι η σταθερότητα των συμβολαίων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του αθλήματος. Μια αρχή που προστατεύει εξίσου τόσο τους συλλόγους όσο και τους ποδοσφαιριστές.

Η FIFPRO στέκεται στο πλευρό του Τζαμάλ Μουσιάλα, αλλά και όλων των ποδοσφαιριστών που τηρούν τις συμβατικές τους δεσμεύσεις. Αναμένουμε από τους εργοδότες τους να επιδεικνύουν τον ίδιο σεβασμό απέναντί τους».