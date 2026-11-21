Με γκολ του Νμέτσα, η Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε 1-0 της Γκλάντμπαχ και έμεινε μόνη πρώτη στην Bundesliga. Ευρείες νίκες για Λεβερκούζεν και Λειψία.

Ζορίστηκε αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη, 1-0, ενάντια στην Γκλάντμπαχ η Ντόρτμουντ, που έμεινε έτσι μόνη πρώτη στη βαθμολογία της Bundesliga, εκμεταλλευόμενη την γκέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βεστφαλοί, για τους οποίους αγωνίστηκε για 73 λεπτά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, κατάφεραν να λύσουν τον Γόρδιο δεσμό στο 80' με σουτ του Νμέτσα που... έπνιξε ο Μπατς. Η ομάδα του Νίκο Κόβατς είναι πλέον στο +2 από τους Βαυαρούς, την ώρα που τα Πουλάρια παραμένουν στον πάτο της βαθμολογίας και στο -3 από τα μπαράζ.

Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν 4-0

Εντυπωσιακή η Λεβερκούζεν, που διέλυσε με 4-0 εντός έδρας την Πάντερμπορν και εδραιώθηκε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τις Ασπιρίνες ο Μορέιρα, που σκόραρε δύο φορές (14', 47'), ενώ μοίρασε την ασίστ για το 4-0 από τον Φερνάντες στο 59'. Σκόρερ χρίστηκε επίσης ο Σικ, που είχε ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 51'.

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