Σύμφωνα με δηλώσεις του αθλητικού διευθυντή της Μπάγερν Μονάχου, ο Χάρι Κέιν αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται τις τελευταίες ώρες οι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου, μετά τον τραυματισμό του Χάρι Κέιν στην εντός έδρας «γκέλα» με την Κολωνία το βράδυ της Παρασκευής (20/11).

Ο Άγγλος στράικερ και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αποχώρησε στο 20ο λεπτό μετά από χτύπημα που δέχθηκε στον αριστερό αστράγαλο, με αποτέλεσμα να δώσει τη θέση του στον νεαρό Μπίσοφ, ενώ στην ανάπαυλα αναγκαστική αλλαγή έγινε και ο Μάικλ Ολίσε.

Τα... μαντάτα που προκύπτουν για τον Κέιν δεν είναι και τα πιο ευχάριστα, αφού βάσει δηλώσεων του αθλητικού διευθυντή του κλαμπ, Μαξ Έμπερλ, ο 33χρονος θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες, έχοντας υποστεί ρήξη συνδέσμου. Επομένως, ο Βινσέντ Κομπανί θα τον έχει και πάλι στη διάθεσή του με το νέο έτος.