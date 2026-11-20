Μπάγερν Μονάχου και Κολωνία έμειναν στο 1-1 στην Αλιάνζ Αρένα, με τον Κομπανί να επιστρέφει και να βλέπει τους Κέιν και Ολίσε να αποχωρούν τραυματίες.

Στην επιστροφή του Βινσέντ Κομπανί μετά την περιπέτεια της υγείας του, η Μπάγερν Μονάχου «γκέλαρε» στην Αλιάνζ Αρένα, με την εξαιρετική Κολωνία να της αποσπά το 1-1, χάνοντας μάλιστα σπουδαίες ευκαιρίες για να φύγει με το διπλό από τη Βαυαρία.

Το βράδυ ήταν -οριακά- εφιαλτικό για τους πρωταθλητές, που είδαν τους Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίσε να αποχωρούν τραυματίες και την Μπορούσια Ντόρτμουντ των Καρέτσα και Κωνσταντέλια να έχει την ευκαιρία να ανέβει μόνη πρώτη στην Bundesliga αν πάρει το ντέρμπι με την Γκλάντμπαχ (21/11, 16:30).

Στους 22 πόντους η πρωτοπόρος Μπάγερν, στους 10 ανέβηκε η ομάδα του Ρενέ Βάγκνερ.

Το ματς:

Όπως ήταν φυσιολογικό, η Μπάγερν είχε την κατοχή της μπάλας, με τον Χάρι Κέιν να γυρίζει ακόμη και στα στόπερ (!) για να φτιάξει παιχνίδι και να «σπάσει» την άμυνα των φιλοξενούμενων. Ωστόσο, εκείνοι χτύπησαν πρώτοι, αφού σε αντεπίθεση, ο Ελ Μάλα πάτησε με τακουνάκι στον Μίκι Μουρ, εκείνος πέρασε τον Ούρμπιγκ και έκανε το 0-1 στο 12'!

🚨🇩🇪 | GOAL: WHAT A SPECTACULAR GOLAZO BY MIKEY MOORE! WHAT A TEAM GOAL! Bayern Munich 0-1 Koln. https://t.co/x4eIR0uz2a November 20, 2026

Μάλιστα, το παιχνίδι πήρε ακόμη πιο άσχημη τροπή για τους Βαυαρούς, όταν στο 20ο λεπτό ο Κέιν αποχώρησε τραυματίας, μετά από χτύπημα που δέχθηκε από τον Σμιντ. Οι παίκτες του Κομπανί συνέχισαν να μη βρίσκουν χώρους, βρήκαν όμως την ισοφάριση στο 37', όταν ο Ναθάνιελ Μπράουν έκανε ωραία ενέργεια και με σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-1.

🚨🚨| NATHANIEL BROWN OH MY GOD WHAT A GOALLLL !!! BAYERN ARE ON LEVEL NOW !!!! https://t.co/LpR2uT9syc — Kalshi FC (@KalshiFC) November 20, 2026

Στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε και ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα και προκάλεσε νέο «πονοκέφαλο» στο προπονητικό τιμ της Μπάγερν ενόψει συνέχειας. Στο 51' λίγο έλειψε να δούμε το 1-2 και πάλι με τον Μουρ, αλλά ο Ούρμπιγκ απέκρουσε το κοντινό του τελείωμα, ενώ άστοχο ήταν το δυνατό σουτ (εντός περιοχής) του Καρλ τρία λεπτά μετά (54').

Η Κολωνία απείλησε εκ νέου στο 57ο λεπτό, όμως ο Ούρμπιγκ έκανε απίθανη διπλή επέμβαση σε Ελ Μάλα και Μάϊνα. Το πρέσινγκ των πρωταθλητών συνεχίστηκε, με τον Πάβλοβιτς στο 77' να αγγίζει το 2-1, αλλά την μπάλα να καταλήγει ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Ο αγώνας έγινε ροντέο στο φινάλε, με τον Ελ Μάλα στο 83΄να αστοχεί εξ' επαφής στη φάση του αγώνα και το 1-1 να μένει μέχρι το τελικό σφύριγμα.