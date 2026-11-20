Ο Μάνουελ Νόιερ εθεάθη στη Βραζιλία με άγνωστη γυναίκα, λίγο αφότου έγινε γνωστό πως παίρνει διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγό του.

Πριν από μερικές ημέρες, η είδηση ότι ο Μάνουελ Νόιερ χωρίζει με τη δεύτερη σύζυγό του, Ανίκα, μήνες μόλις μετά τη γέννηση του παιδιού τους, είχε προκαλέσει αίσθηση. Τώρα, ο Γερμανός τερματοφύλακας βλέπει ξανά το όνομά του στα... μανταλάκια, καθώς εθεάθη στη Βραζιλία με άγνωστη γυναίκα.

Ο βετεράνος γκολκίπερ είναι τραυματίας και κάνει αποθεραπεία στη Νότια Αμερική με τη συγκατάθεση της Μπάγερν Μονάχου, με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα ΜΜΕ να τον δείχνουν να τρώει στα McDonald's μαζί με την εν λόγω κοπέλα και να αποχωρεί μαζί της με σκούτερ το οποίο οδηγούσε ο ίδιος.

Ο Νόιερ και η γυναίκα βρίσκονταν στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Μπούζιος στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου φαίνεται πως ο 40χρονος ποδοσφαιριστής προσπαθεί να αφήσει για λίγο πίσω του την καθημερινότητα στη Γερμανία...