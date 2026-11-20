Μάνουελ Νόιερ: Στη Βραζιλία με άγνωστη γυναίκα μετά την είδηση του διαζυγίου
Πριν από μερικές ημέρες, η είδηση ότι ο Μάνουελ Νόιερ χωρίζει με τη δεύτερη σύζυγό του, Ανίκα, μήνες μόλις μετά τη γέννηση του παιδιού τους, είχε προκαλέσει αίσθηση. Τώρα, ο Γερμανός τερματοφύλακας βλέπει ξανά το όνομά του στα... μανταλάκια, καθώς εθεάθη στη Βραζιλία με άγνωστη γυναίκα.
Ο βετεράνος γκολκίπερ είναι τραυματίας και κάνει αποθεραπεία στη Νότια Αμερική με τη συγκατάθεση της Μπάγερν Μονάχου, με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα ΜΜΕ να τον δείχνουν να τρώει στα McDonald's μαζί με την εν λόγω κοπέλα και να αποχωρεί μαζί της με σκούτερ το οποίο οδηγούσε ο ίδιος.
Ο Νόιερ και η γυναίκα βρίσκονταν στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Μπούζιος στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου φαίνεται πως ο 40χρονος ποδοσφαιριστής προσπαθεί να αφήσει για λίγο πίσω του την καθημερινότητα στη Γερμανία...
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Manuel Neuer is in Brazil, continuing his rehab there for a week in agreement with the sporting management and medical department. Videos of Neuer at McDonald's and on a scooter with an unidentified woman in Buzios surfaced on Friday. He is understood to have separated from his wife Anika last week, shortly after the birth of their second son. Neuer wants to clear his head in Brazil [@mano_bonke, @hannalein3]— Bayern Echo (@BayrnEcho) November 20, 2026
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