Σύμφωνα με την Bild, ο Μάνουελ Νόιερ χώρισε με τη σύζυγό του, Ανίκα, 2,5 μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

Προς δεύτερο διαζύγιο φαίνεται πως οδεύει ο Μάνουελ Νόιερ, με την Bild να αναφέρει πως ο πολύπειρος τερματοφύλακας χώρισε με τη σύζυγό του, Ανίκα, παρότι εκείνη έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί του ζευγαριού μόλις στα τέλη Αυγούστου.

Ο Γερμανός γκολκίπερ ήταν με τη Νίνα Βάις από το 2015 έως το 2020, όταν κα ξεκίνησε η σχέση του με την Ανίκα Μπίσελ. Το ζευγάρι έκανε πολιτικό γάμο το 2023 και απέκτησε το πρώτο του παιδί το 2024, ενώ το 2025 παντρεύτηκε σε πολυτελέστατη τελετή που έγινε στη βόρεια Ιταλία.

Για την ώρα, οι δύο πλευρές έχουν αρνηθεί να σχολιάσουν το οτιδήποτε αναφορικά με τον χωρισμό τους, με τους εκπροσώπους του Νόιερ να τονίζουν ότι το θέμα αφορά την οικογένεια του 40χρονου ποδοσφαιριστή.