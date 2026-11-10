Οι περιπέτειες με την υγεία του Τζαμάλ Μουσιάλα, τα επεισόδια απουσίας συνείδησης, τα συμπτώματα και οι προβληματισμοί για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Έντονο προβληματισμό γύρω από την αγωνιστική επαναφορά του Τζαμάλ Μουσιάλα προκαλούν οι δηλώσεις του Ούλι Χένες, ο οποίος δεν έκρυψε τις αμφιβολίες του για το κατά πόσο ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου θα καταφέρει να επιστρέψει στα επίπεδα απόδοσης που τον είχαν καθιερώσει ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο επίτιμος πρόεδρος των Βαυαρών τοποθετήθηκε δημόσια για την κατάσταση του 23χρονου διεθνούς, αναγνωρίζοντας πως η υπόθεσή του δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα για τον σύλλογο, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. «Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χένες, όταν ρωτήθηκε για την ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη που οφείλει να προσφέρει η Μπάγερν στον ποδοσφαιριστή και στις απαιτήσεις ενός συλλόγου με υψηλούς οικονομικούς και αγωνιστικούς στόχους.

Ο Χένες έθεσε παράλληλα και τη διάσταση του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απολαβές.

Τι συμβαίνει με την υγεία του Μουσιάλα

Ο νεαρός άσος έχει περάσει μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με την αγωνιστική του παρουσία να έχει επηρεαστεί τόσο από σοβαρό τραυματισμό όσο και από ένα νευρολογικό ζήτημα που έγινε γνωστό το περασμένο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, μετά από περιστατικά κατά τα οποία κατέρρευσε σε φιλικές αναμετρήσεις, ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχαν διαπιστωθεί παροδικά επεισόδια παροδικής διαταραχής της συνείδησης, τα οποία συνδέονται με νευρολογική δυσλειτουργία. Η Μπάγερν είχε γνωστοποιήσει ότι η φαρμακευτική του αγωγή τροποποιήθηκε, ενώ έκτοτε δεν έχουν αναφερθεί αντίστοιχα περιστατικά.

Τι είναι τα επεισόδια παροδικής διαταραχής της συνείδησης;

Τα επεισόδια παροδικής διαταραχής της συνείδησης, οποία οφείλονται σε επιληπτικές κρίσεις μικρής διάρκειας. Αποτελούν μια ήπια μορφή επιληψίας, μια μορφή που θεωρείται καλοήθης και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με την κατάλληλη θεραπεία. Συνήθως εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία, χωρίς να αποκλείεται η εκδήλωσή της και σε νεαρούς ενήλικες. Μάλιστα, η συχνότητα των επεισοδίων τείνει να μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου, το άτομο παρουσιάζει για λίγα δευτερόλεπτα απουσία επαφής με το περιβάλλον και διακόπτει προσωρινά οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελεί. Συνήθως διατηρεί τα μάτια ανοιχτά, αλλά το βλέμμα του παραμένει ακίνητο, στραμμένο στο κενό ή προς τα πάνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και ελαφρύ τρεμόπαιγμα των βλεφάρων. Σε αντίθεση με άλλες μορφές επιληπτικών κρίσεων, οι τυπικές απουσίες συνείδησης δεν συνοδεύονται από πτώση ή έντονους μυϊκούς σπασμούς. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου παρατηρείται συγχρονισμένη ηλεκτρική δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυττάρων, η οποία επηρεάζει προσωρινά την ικανότητα του ατόμου να αντιδρά και να επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Η μεγάλη απουσία και η αβεβαιότητα για την επιστροφή

Από την πλευρά του, ο Χένες είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι οι νευρολόγοι που παρακολουθούν τον ποδοσφαιριστή είχαν διαβεβαιώσει εγγράφως πως δεν υπάρχει αντένδειξη για την άσκηση αθλητισμού υψηλού επιπέδου. Το πρόβλημα, πάντως, δεν περιορίζεται στα νευρολογικά ζητήματα. Ο Μουσιάλα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, με τον τελευταίο μυϊκό τραυματισμό να τον κρατά ξανά εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Ο Λόταρ Ματέους, από την πλευρά του, εκτίμησε ότι οι δηλώσεις του Χένες θα προκαλέσουν αντιδράσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως ο ισχυρός άνδρας της Μπάγερν έθεσε ένα υπαρκτό ζήτημα. Ο θρύλος του γερμανικού ποδοσφαίρου στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Μουσιάλα ουσιαστικά έχει χάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων 17 μηνών, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το καλοκαίρι του 2025.

«Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδό του. Είναι μια θλιβερή ιστορία», σημείωσε ο Ματέους, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο νεαρός διεθνής.

Η Μπάγερν είχε διαβεβαιώσει εξαρχής ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή χωρίς κανέναν περιορισμό, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα προκύψουν στην αποθεραπεία του. Οι τελευταίες τοποθετήσεις, ωστόσο, αποτυπώνουν την ανησυχία που επικρατεί πλέον στο εσωτερικό του συλλόγου.