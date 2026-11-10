Οι αντιδράσεις που προκάλεσε ένας πανηγυρισμός του Φέλιξ Νμέτσα έφεραν στο προσκήνιο το διεθνές θρησκευτικό δίκτυο Ballers in God και την καμπάνια The King's Return.

Όλα έδειχναν ιδανικά για την Ντόρτμουντ μετά τη νίκη επί της Έλβερσμπεργκ, η οποία διατήρησε την ομάδα του Νίκο Κόβατς στην κορυφή της βαθμολογίας της Bundesliga μαζί με την Μπάγερν Μονάχου. Οι Βεστφαλοί μπορούσαν πλέον να πάνε ήσυχοι στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Ή μήπως όχι;



Βλέπετε, ο πανηγυρισμός του Φέλιξ Νμέτσα, που σημείωσε αμφότερα τέρματα της ομάδας του, έμοιαζε άκακος εκ πρώτης όψης, ωστόσο στο Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ γνώριζαν πως θα υπάρξει συνέχεια. Η κίνηση του Γερμανού χαφ να παριστάνει πως βγάζει ένα στέμμα από το κεφάλι του και το αφήνει το χορτάρι δεν ήταν τυχαία, ούτε ήταν η πρώτη φορά που προχώρησε σε αυτήν.



Πρόκειται για μέρος της καμπάνιας The King's Return. Όπου βασιλιάς, ο Ιησούς Χριστός, που σύμφωνα με την εν λόγω καμπάνια, επιστρέφει. Πίσω από αυτήν, βρίσκεται το διεθνές δίκτυο Ballers in God, το οποίο ιδρύθηκε το 2015 από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τζον Μπόστοκ και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, «είναι μία παγκόσμια κοινότητα, με πρωτοβουλία και επίκεντρο τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, που έχει στόχο να στηρίζει επαγγελματίες παίκτες και τους συντρόφους τους, ώστε να γνωρίσουν βαθύτερα τον Ιησού και να εξελιχτούν στην πορεία τους ως χριστιανοί».

Το... σχέδιο του σατανά και το «ντροπή στη μητέρα σου»

Εκ πρώτης όψεως, οι σκοποί του εν λόγω θρησκευτικού δικτύου δείχνουν αγνοί. Εντούτοις, μία έρευνα του τηλεοπτικού περιοδικού Monitor του ARD το καλοκαίρι εμβάθυνε στο θέμα και προχώρησε σε σοβαρές αποκαλύψεις αναφορικά με τις απόψεις που προωθούνται από το BiG. Ρεπόρτερ του γερμανικού ΜΜΕ εισήλθαν στην ιστοσελίδα και με διάφορα ψευδώνυμα ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους του δικτύου, οι οποίοι προσέφεραν συμβουλές και καθοδήγηση μέσω τσατ.



Στον ισχυρισμό ενός υποτιθέμενου νεαρού πως είχε μονάχα μουσουλμάνους φίλους, η απάντηση που έλαβε ήταν πως «πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στον Θεό και τους φίλους σου». Όταν ρεπόρτερ ισχυρίστηκε πως είναι ένα 17χρονο κορίτσι που έμεινε, δίχως να το επιθυμεί, έγκυος, του ξεκαθαρίστηκε πως «οι αμβλώσεις είναι δυστυχώς νόμιμες, είναι το σχέδιο του σατανά για να σκοτώσει, να κλέψει και να καταστρέψει ό,τι ανήκει στον Θεό».



Οι ρεπόρτερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση και σε βιβλιοθήκη με οδηγίες για συμβουλευτικούς διαλόγους, ένας εκ των οποίων περιλάμβανε την ερώτηση μίας νεαρής για το αν είναι αμαρτία το ότι είναι λεσβία. Η απάντηση ήταν καταφατική, με το τσατ να αναφέρει εν συνεχεία πως «ο Χριστός έχει τη δύναμη να μας αλλάξει μέσα και έξω. Παίρνει τα σκ@@ά και μας κάνει καινούργιους». Στον ισχυρισμό της κοπέλας ότι η μητέρα της την καταλαβαίνει, η απάντηση ήταν «ντροπή στη μητέρα σου»...



«Είναι προβληματικό γιατί βασίζεται σε τρόπο σκέψης άσπρο ή μαύρο. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το να παρουσιάζουμε τον χριστιανισμό του καθενός και την πίστη του του σε αντίθεση με έναν χαμένο, εντελώς αποτυχημένο κόσμο», είχε σχολιάσει σχετικά ο θεολόγος Βόλφγκανγκ Πάλαβερ για τις ευαγγελιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνταν στην ιστοσελίδα του BiG.

Η περίπτωση Νμέτσα

Πίσω στον Νμέτσα, ο χαφ της Ντόρτμουντ είχε αντιμετωπιστεί με καχυποψία από τους προοδευτικούς φίλους της ομάδας από το 2023, όταν είχε πάρει μεταγραφή από τη Βόλφσμπουργκ στους Βεστφαλούς. Η αναδημοσίευση απόψεων του ακροδεξιού Ματ Γουόλς κατά των τρανς είχε φέρει αντιδράσεις από τους οπαδούς της Μπορούσια, με τον ποδοσφαιριστή να απαντά μέσω social media πως «αγαπάω όλους τους ανθρώπους και δεν κάνω διακρίσεις κατά κανενός». Είχε προηγηθεί ένα πανό έξω από το Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ με τα λόγια «να υποστηρίζεις αυτά που λες», με τη μεταγραφή να ολοκληρώνεται μόνον αφότου υπήρξε συνάντηση επί του θέματος με τον Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε.



Όσον αφορά στον θόρυβο που σηκώθηκε τις τελευταίες μέρες μετά το ματς με την Έλβερσμπεργκ, υπήρξε αντίδραση τόσο από την Μπορούσια, όσο και από τη Γερμανική Ομοσπονδία, με τον πρόεδρο της BVB να ξεκαθαρίζει πως θα ζητηθεί από τον ποδοσφαιριστή να αποφεύγει τον προαναφερθέντα πανηγυρισμό στο μέλλον, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο και νομικής κίνησης κατά του χριστιανικού δικτύου για τη χρήση υλικού με πρωταγωνιστή τον Νμέτσα στα social media.



⚠️ Felix Nmecha se pronunciou sobre a comemoração controversa e explicou o significado do gesto: — “Fui informado de que minha recente comemoração após um gol gerou alguns mal-entendidos. Minha comemoração não tem o objetivo de promover a mim mesmo ou qualquer organização. Trata-se, na verdade, de depositar minha ‘coroa’ diante do Rei que está voltando e apontar para Jesus, minha esperança e minha força! Minha mensagem nunca teve a intenção de promover intolerância, discriminação ou ódio de qualquer tipo. Como cristãos, nossa mensagem é de amor e respeito por todos, independentemente de suas origens, crenças ou visão de mundo. ‘Porque Deus amou tanto o mundo...’ – João 3:16.” — Bundesliga Insider (@BundesInsider) November 10, 2026

Στη Νασιοναλμάνσαφτ, Γιούργκεν Κλοπ και Ρούντι Φέλερ συνομίλησαν με τον παίκτη και του ξεκαθάρισαν ότι έχουν κάθε διάθεση να τον στηρίξουν, αρκεί να τους πείσει πως πράγματι δεν υιοθετεί «εσφαλμένες αξίες».



Ο ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ βέβαια δεν είναι ο μοναδικός που έχει συνδεθεί με το BiG. Ο Μαρκ Γκουέχι, ο Μπουκάγιο Σάκα αλλά και ο Κακά παρουσιάζονται επίσης ως ακόλουθοι του χριστιανικού δικτύου, το οποίο απάντησε στις πρόσφατες αντιδράσεις των οπαδών της Ντόρτμουντ εξηγώντας ότι «η επιθυμία μας δεν είναι απλά να μοιραστούμε τις ελπίδες μας, αλλά να αναδείξουμε την αγάπη και τον σεβασμό προς όλους, ακόμα και αυτούς που δεν συμμερίζονται τα πιστεύω μας» - με τον ίδιο τον Νμέτσα να ισχυρίζεται ότι «τα μηνύματά μου ποτέ δεν είχαν να κάνουν με την προώθηση της μισαλλοδοξίας, των διακρίσεων ή του μίσους. Σαν χριστιανοί, το μήνυμά μας είναι αγάπης και σεβασμού για όλους, άσχετα από το από πού προέρχονται, τι πιστεύουν και ποια είναι η κοσμοθεωρία τους».

Σε πρόσφατη δημοσίευση του BiG, βρίσκει κανείς και παρόμοιους πανηγυρισμούς το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, από παίκτες όπως ο Ζαΐρ Κούνια της Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Μαρκ ΜακΚένζι της Τουλούζ, με κανέναν εξ αυτών πάντως να μην έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί με τον Νμέτσα.