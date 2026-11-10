Έφοδος της αστυνομίας στα σπίτια χούλιγκαν της Χάνσα Ρόστοκ, αλλά και δεκάδες έρευνες σε κατοικίες στη βόρεια Γερμανία.

Η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης εκτεταμένη επιχείρηση στη βόρεια Γερμανία, στο πλαίσιο έρευνας για οργανωμένες οπαδικές συμπλοκές και την εμφάνιση ναζιστικής σημαίας σε φωτογραφία που συνδέεται με οπαδούς της Χάνσα Ρόστοκ, μετά την αναμέτρηση με τη Γουότφορντ στην Αγγλία.

Συνολικά 16 κατοικίες ερευνήθηκαν στο Ροστόκ και στις ευρύτερες περιοχές, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 17 άτομα, ηλικίας από 19 έως 36 ετών. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 121 αστυνομικοί, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας και της εισαγγελίας.

Οι διωκτικές αρχές διερευνούν ενδεχόμενη εμπλοκή των υπόπτων σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και σε χρήση συμβόλων οργανώσεων που έχουν κηρυχθεί αντισυνταγματικές.

Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσε ομαδική φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται 17 άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν συγκεντρωθεί ενόψει προσυμφωνημένης σύγκρουσης ανάμεσα σε οπαδούς της Χάνσα Ρόστοκ και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, της Ρέιντζερς.

Πρόκειται για τις λεγόμενες «συμπλοκές σε προκαθορισμένο σημείο», μια πρακτική κατά την οποία αντίπαλες οπαδικές ομάδες κανονίζουν εκ των προτέρων να συναντηθούν σε συγκεκριμένη τοποθεσία, μακριά από το γήπεδο, με σκοπό να αναμετρηθούν μεταξύ τους.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους εικονιζόμενους να πόζαραν μπροστά σε σημαία με τη σβάστικα, αποδεχόμενοι εν γνώσει τους το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης της φωτογραφίας.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα «Exif» είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό από την παρουσία οπαδών της Χάνσα στην Αγγλία, στο οποίο διακρίνονταν, μεταξύ άλλων, πρόσωπα μπροστά σε ναζιστική σημαία.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση της Χάνσα Ροστόκ. Η διοίκηση του συλλόγου, που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, είχε προαναγγείλει την επιβολή απαγορεύσεων εισόδου στο γήπεδο, καθώς και διαγραφές από τον σύλλογο, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι μέλη του.