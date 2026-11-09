Κωνσταντέλιας: Δημοσιογράφος της Bundesliga αναφέρει πως ενδέχεται να επιστρέψει νωρίτερα
Ευχάριστα (φαίνεται πως) είναι τα νέα που έρχονται από Γερμανία μεριά, αναφορικά με την πορεία της αποκατάστασης του Γιάννη Κωνσταντέλια, που υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο τον περασμένο Αύγουστο, σε ένα ματς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο.
Βάσει των τότε δημοσιευμάτων αλλά και της γενικότερης ιδεολογίας γύρω από τον συγκεκριμένο τραυματισμό και τον χρόνο που χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να επανέλθει, οι περισσότεροι εκτιμούσαν πως ο Έλληνας άσος θα γύριζε προς το φινάλε της σεζόν.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Χοσέ Αραόθ, δημοσιογράφο που ειδικεύεται στην Bundesliga και ασχολείται με τους Βεστφαλούς, η πορεία της ανάρρωσης του Ντέλια πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο και δεν αποκλείεται να τον δούμε να πατάει ξανά χορτάρι πιο γρήγορα, στο διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου.
Πάντως, όπως τονίζει ο εν λόγω ρεπόρτερ, στην Ντόρτμουντ δεν βιάζονται και μένουν πιστοί στο πλάνο τους, δηλαδή όλα να γίνουν σωστά και βήμα-βήμα.
Atención a esto en Borussia Dortmund. Al parecer la recuperación de Giannis Konstantelias va mejor de lo esperado y es posible que su retorno suceda a finales de febrero. Cómo ya se dijo en su momento, la idea es llevarlo con tranquilidad. Nadie se quiere precipitar y su puesta a punto al ritmo de élite le llevará un tiempo una vez que pise el campo de juego. Pero sin dudas sería un súper refuerzo para el cierre de la temporada.— José I. Araoz (@Gazpachen) November 8, 2026
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