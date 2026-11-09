Σύμφωνα με δημοσιογράφο που ειδικεύεται στην Bundesliga, η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη δράση μπορεί να έρθει και νωρίτερα του αναμενομένου.

Ευχάριστα (φαίνεται πως) είναι τα νέα που έρχονται από Γερμανία μεριά, αναφορικά με την πορεία της αποκατάστασης του Γιάννη Κωνσταντέλια, που υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο τον περασμένο Αύγουστο, σε ένα ματς της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο.

Βάσει των τότε δημοσιευμάτων αλλά και της γενικότερης ιδεολογίας γύρω από τον συγκεκριμένο τραυματισμό και τον χρόνο που χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να επανέλθει, οι περισσότεροι εκτιμούσαν πως ο Έλληνας άσος θα γύριζε προς το φινάλε της σεζόν.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Χοσέ Αραόθ, δημοσιογράφο που ειδικεύεται στην Bundesliga και ασχολείται με τους Βεστφαλούς, η πορεία της ανάρρωσης του Ντέλια πηγαίνει καλύτερα από το αναμενόμενο και δεν αποκλείεται να τον δούμε να πατάει ξανά χορτάρι πιο γρήγορα, στο διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου.

Πάντως, όπως τονίζει ο εν λόγω ρεπόρτερ, στην Ντόρτμουντ δεν βιάζονται και μένουν πιστοί στο πλάνο τους, δηλαδή όλα να γίνουν σωστά και βήμα-βήμα.