Η Φράιμπουργκ επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Ουνιόν Βερολίνου και ανέβηκε εκ νέου τρίτη στη βαθμολογία της Bundesliga.

Άφησε πίσω της τις ήττες από Μπάγερν Μονάχου και Λεβερκούζεν η Φράιμπουργκ, που επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Ουνιόν Βερολίνου και επέστρεψε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga, μόλις στο -2 από την κορυφή.

Μετά από ένα άνυδρο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με αυτογκόλ του Κεντίρα στο 55', ενώ ο Σουζούκι διπλασίασε τα τέρματά τους στο 67'. Η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ είχε την ευκαιρία και για τρίτο γκολ, εντούτοις ο Γκρίφο έχασε πέναλτι στο 84', με το 2-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Η ήττα αυτή έσπασε το αήττητο σερί τεσσάρων αγωνιστικών που έτρεχαν οι πρωτευουσιάνοι, που παρέμειναν στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα και σε... μπελάδες, πριν το international break.