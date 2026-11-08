Φράιμπουργκ - Ουνιόν 2-0: Επέστρεψε στις νίκες και ορέγεται το Champions League
Άφησε πίσω της τις ήττες από Μπάγερν Μονάχου και Λεβερκούζεν η Φράιμπουργκ, που επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Ουνιόν Βερολίνου και επέστρεψε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga, μόλις στο -2 από την κορυφή.
Μετά από ένα άνυδρο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με αυτογκόλ του Κεντίρα στο 55', ενώ ο Σουζούκι διπλασίασε τα τέρματά τους στο 67'. Η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ είχε την ευκαιρία και για τρίτο γκολ, εντούτοις ο Γκρίφο έχασε πέναλτι στο 84', με το 2-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Η ήττα αυτή έσπασε το αήττητο σερί τεσσάρων αγωνιστικών που έτρεχαν οι πρωτευουσιάνοι, που παρέμειναν στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα και σε... μπελάδες, πριν το international break.
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